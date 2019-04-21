هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2019 08:01 ص

تختار جمهورية شمال مقدونيا الأحد رئيساً جديداً وسط مخاوف من امتناع عدد كبير من الناخبين عن التصويت ما يمكن أن يؤدي الى إلغاء الاقتراع في مؤشر إلى الهوة بين المواطنين والسياسيين بعد ثلاثة أشهر على تغيير اسم البلاد.

ويتواجه في الاستحقاق مرشح اليسار ستيفو بنداروفسكي ومرشحة المعارضة اليمينية غوردانا سيليانوفسك-دافكوفا، بالإضافة إلى مرشح الألبان بلريم ريكا.

وإذا كان دور الرئيس فخرياً، فإنّ هذا أول اقتراع بعدما بدل البلد البلقاني اسمه ليصبح "جمهورية شمال مقدونيا" بمقتضى اتفاق مع اليونان لقي ترحيبا في الغرب، وبالأخص في الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة ذلك الاتفاق، رفعت أثينا التي كانت تقول إنّ مقدونيا اسم حصري لمقاطعتها التي تشمل مدينة تسالونيكي، الفيتو الذي كانت تضعه في وجه انضمام جارتها إلى حلف شمال الأطلسي وأمام بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المنتظرة في حزيران/يونيو. وتمّ التداول باسم رئيس الوزراء زوران زاييف ونظيره اليوناني اليكسيس تيسبراس لنيل جائزة نوبل للسلام.

غير أنّ هذا لم ينعكس حماسةً على 1,8 مليون ناخب بينهم غالبية ترفض الاسم الجديد الذي تعتبره أمرا مفروضا من الخارج. وقبل ذلك، فإنّ غالبية المواطنين تعاني من الضائقة الاقتصادية، ويحملون السلطة مسؤوليتها.

- "إحباط" -

يتفق لوبكو نيكوفسكي (58 عاماً) واميليا ستويانوسكا (49 عاماً) عند الحديث عن اختيار رئيس للدولة، على أنّ لا شيء يتغيّر. الأول شرطي من حزب المعارضة اليميني (الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية المقدونية)، فيما تؤيد الثانية الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يتولون السلطة منذ ربيع 2017، وكانت تظاهرت سابقاً ضدّ الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية المقدونية.

يقول نيكوفسكي إنّه "لم يشعر يوماً بالإحباط كما اليوم"، ويصف مجمل الأحزاب ب"تحالف إجرامي لا يأبه لمشاكلنا".

من جانبها تعتبر اميليا ستويانوسكا أنّها واجهت اليمين من أجل "اللاشيء"، وتضيف "لا أرى أي تغيير" منذ وصول الاشتراكيين الديموقراطيين إلى السلطة مدعومين من أحزاب الأقلية الألبانية (بين 20 إلى 25% من 2,1 مليون مواطن).

وتعاني مقدونيا الشمالية من ركود اقتصادي شديد في ظل نسبة بطالة تتعدى 20% ومتوسط رواتب متوقف عند 400 يورو فضلاً عن هجرة كبيرة للسكان المنهكين نتيجة الفساد والمحسوبيات.

وتصل حدود عدم المبالاة إلى درجة أنّ الاقتراع قد لا يؤدي إلى انتخاب خلف للرئيس القومي غيورغي ايفانوف في حال لم تتخط نسبة المشاركة 40%. ولا يمكن للرئيس المنتهية ولايته الترشح إلى ولاية جديدة بعد توليه اثنتين منذ 2009.

وتعطي استطلاعات للرأي تقدماً طفيفاً لستيفو بنداروفسكي وتشير إلى دورة ثانية في 5 ايار/مايو تكون فيها غوردانا سيليانوفسك-دافكوفا منافسة له.

وخلال الاستفتاء الاستشاري حول تغيير اسم الجمهورية، لم تصل نسبة المشاركة إلى عتبة 40%.

- "النتيجة لا تهم الناخبين" -

يقول زاييف إنّ إعادة الانتخابات سيفتح "على أزمة سياسية جديدة" في هذه الدولة الهشة وسط احتمال إقامة انتخابات مبكرة.

وإذا كان رئيس الوزراء لا يؤمن بهذه الفرضية، فإنّه يتطرق اليها اثناء تقديم الحلول المحتملة في الإعلام المحلي: إعادة الانتخابات، إلغاء العتبة الدنيا للمشاركة في الاقتراع أو إسناد مهمة اختيار رئيس إلى البرلمان.

غير انّ رئيس تحرير قناة "تي في السات" ناظم رشيدي يعتبر انّ ذلك لن يحل شيئاً بشأن المشكلة الاساسية: "اللامبالاة (...) خصوصا وأن لامبالاة الشباب، مقدونيين مثل الألبان، كبيرة". ويعدد بين المشاكل "فساد عام لا نواجهه وغياب الإصلاحات في القضاء، والمحسوبية التي تعززها الأحزاب"، و"البطالة"...

من جهته، يقول استاذ القانون دراغان غوجفسكي إنّ "النتيجة لا تهم الناخبين" الذين "يعتقد عدد متنام منهم أن التصويت لن يأتي بتغيير ذي شأن".

والاقتراع من الساعة 5,00 إلى 17,00 ت غ.

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