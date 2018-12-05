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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 05:49 ص 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 05:49

مواطنون يلقون النظرة الأخيرة على الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب في مبنى الكونغرس في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 في واشنطن (afp_tickers)