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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 04:34 م 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 16:34

عبد العزيز والد التلميذة سابيكا شيخ التي قتلت في اطلاق نار في سانتا في في ولاية تكساس يتقبل التعازي في منزله في كراتشي في التاسع عشر من ايار/مايو 2018 (afp_tickers)