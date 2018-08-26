محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 09:03 م 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:03

السناتور الجمهوري جون ماكين في كانون الثاني/يناير 2015 (afp_tickers)