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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 10:57 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 22:57

الامين العام الاسبق للامم المتحدة كوفي انان في 30 حزيران/يونيو 2012 (afp_tickers)