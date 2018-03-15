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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 07:38 ص 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 07:38

الجندي الاسرائيلي ايلور عزريا الذي اجهز على جريح فلسطيني بعد طعنه جنديا في آذار/مارس 2016، امام محكمة عسكرية في تل ابيب في 30 تموز/يوليو 2017 (afp_tickers)