هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2019 05:18 م

الجنرال جوزف فوتيل قائد القيادة الأميركية المركزية في جلسة استماع في الكونغرس في واشنطن في 27 شباط/فبراير 2018.

أعلن قائد القوات الاميركية في الشرق الاوسط الخميس أن الوضع في أفغانستان لا يستدعي الانسحاب الذي قرره الرئيس دونالد ترامب، رغم تأكيده عدم تلقي امرا بذلك بعد.

وقال الجنرال جوزف فوتيل امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "لم يطلب منا الانسحاب. ليس هناك أوامر لسحب أي شيء".

وتابع أنّ "الظرف السياسية حيث نحن في مصالحة الآن لا تستدعي الانسحاب".

وبعد 17 عاما من وصول القوات الأميركية، يريد ترامب إنهاء الوجود الأميركي في أفغانستان حيث تنشر واشنطن 14 ألف جنديا.

وأوضح فوتيل أنّه رغم وجود بعض الإشارات الإيجابية في المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان لم يتم إحراز تقدم بشكل كاف.

ولفت الى أن أحد المشكلات المستمرة هي عدم رغبة طالبان في التفاوض المباشر مع الحكومة الأفغانية.

كما أشار إلى أنّ القوات الحكومية الأفغانية لا تزال غير قادرة على الاضطلاع بالمهام الأمنية وحدها.

وقال "نصيحتي هي أنّ قرار لخفض القوات في أفغانستان ينبغي أن يتخذ بتشاور كامل مع شركائنا في الائتلاف وبالطبع حكومة أفغانستان".

وتابع أنّ "القوات الأفغانية تعتمد على الدعم الذي يقدمه الائتلاف".

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