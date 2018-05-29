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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 10:09 ص 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:09

الزعيم الكوري الشمال كيم جونغ اون (يمين) والى جانبه الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول، خلال قمة الكوريتين، في قرية بانمونجوم في 27 نيسان/ابريل 2018

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء ان مسؤولا كوريا شماليا كبيرا في طريقه الى نيويورك، في زيارة نادرة تندرج في اطار التحضيرات للقمة التاريخية بين دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون المرتقب عقدها في سنغافورة.

وكتب ترامب في تغريدة "اللقاءات تجري حاليا بخصوص القمة واكثر من ذلك. ان كيم يونغ شول نائب زعيم كوريا الشمالية يتوجه الان الى نيويورك" مشيدا بتشكيل "فريق رائع" للمحادثات.

وكان الجنرال كيم يونغ شول وصل إلى مطار بكين الثلاثاء قبل ان يغادرها إلى نيويورك بعد محادثات مع المسؤولين الصينيين، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء.

وتأتي الزيارة في اطار حملة دبلوماسية قبل قمة لم تحسم مسألة انعقادها بعد بين الرئيس الاميركي والزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو القادم.

وكان ترامب أعلن إلغاء القمة الاسبوع الماضي مشيرا الى "عدائية مفتوحة" من جانب الشمال، لكن الجانبين خففا منذ ذلك الحين خطابهما ويبدو ان الامور عادت الى مسارها الطبيعي.

والتقى مفاوضون أميركيون يتقدمهم سفير واشنطن لدى الفيليبين سونغ كيم مع نظرائهم الكوريين الشماليين الاحد في قرية الهدنة بانموجوم التي تفصل بين الكوريتين.

وقالت وزارة الخارجية إن فريقا آخر يضم مسؤولين من البيت الابيض توجه أيضا إلى سنغافورة لمناقشة المسائل اللوجستية.

وقال شونغ سونغ-يون المحلل لدى المعهد الكوري للوحدة الوطنية إن الجنرال كيم يونغ شول سيكون أبرز شخصية كورية شمالية تطأ أرض الولايات المتحدة منذ لقاء الجنرال جو ميونغ روك بالرئيس الاميركي بيل كلينتون في 2000.

وطالما كان الجنرال كيم يونغ شول اليد اليمنى للزعيم الكوري الشمالي، ولعب دورا بالغ الاهمية في الجولات الدبلوماسية الاخيرة الهادفة إلى انهاء الازمة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وخلال الحفل الختامي للالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية والتي شكلت نقطة تحول في الازمة النووية، جلس إلى جانب ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الاميركي.

كما رافق كيم جونغ اون في رحلتيه الاخيرتين إلى الصين للقاء الرئيس شي جينبينغ وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو عندما زار بيونغ يانغ.

وقال شونغ لوكالة فرانس برس إن " بومبيو رسميا هو النظير الرسمي لكيم، لكنه ربما يدفع ايضا لاجتماعات مع (مستشار الامن القومي جون) بولتون بل حتى ترامب إذا امكن ذلك".

- شخصية مثيرة للجدل -

أثير جدل حول الجنرال كيم في كوريا الجنوبية حيث يتهم بالمسؤولية في التخطيط لحادثة غرق السفينة الحربية شيونان في 2010، والتي قتل فيها 46 بحاراً في هجوم تنفي كوريا الشمالية اي ضلوع لها فيه.

وتولى من 2009 إلى 2016 إدارة المكتب العام للاستطلاع الكوري الشمالي، الوحدة المكلفة الهجمات الالكترونية وجمع الاستخبارات.

وخلال تلك الفترة عززت كوريا الشمالية برامجها للقرصنة واتهمت باختراق مجموعة "سوني بيكتشرز" الذي اعتبر محاولة لوقف اطلاق فيلم كوميدي أميركي يهزأ من نظام كيم جونغ أون.

وسيحضر كيم في الولايات المتحدة لقاءات مكثفة بين المسؤولين الكوريين الشماليين والأميركيين.

من جهة ثانية، ذكرت شبكة "ان اتش كي" اليابانية إن كيم شانغ-سون، كبير مساعدي كيم جونغ اون، وصل إلى سنغافورة الاثنين، وبثت شريطا مصورا له في المطار بمواكبة ثلاثة حراس شخصيين.

كما شاهد أحد مصوري وكالة فرانس برس كيم وهو يعود إلى فندق فولرتون الفخم في سنغافورة الثلاثاء ليغادره بعد حوالى 30 دقيقة بمواكبة ثلاث سيارات.

والاثنين ايضا غادرت طائرة حكومية أميركية على متنها وفد يضم جو هيغين، كبير موظفي البيت الابيض المسؤول عن العمليات، من قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان، متوجهة إلى سنغافورة، بحسب شبكة ان اتش كي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست إن المحادثات في المنطقة المنزوعة السلاح ستتواصل هذا الاسبوع بين مسؤولين أميركيين وكوريين شماليين.

وبثت وسائل الاعلام الكورية الجنوبية مشاهد تظهر سيارات تابعة للسفارة الاميركية، تقل إحداها السفير سونغ كيم، وهي تغادر فندقا في سيول الثلاثاء. لكن لم ترد تفاصيل حول ما اذا كان الموكب عائدا إلى المنطقة المنزوعة السلاح.

وفي حال تم تأكيد القمة في موعدها الاساسي، يبقى أمام المسؤولين اسبوعين فقط لانهاء التفاصيل اللوجستية الشائكة مثل المكان الذي ستجرى فيه المحادثات في سنغافورة، وكيف سيتمكن المسؤولون الكوريون الشماليون من السفر إلى هناك في ظل العقوبات الدولية المفروضة.

وتتمثل مهمة رئيسية أخرى في الاتفاق على أجندة المحادثات. فالعقبة الاساسية ستكون على الارجح مفهوم "نزع الاسلحة النووية" -- والجانبان يقولان إنهما يريدان ذلك لكن هناك فجوة كبيرة بين تعريفهما له.

وتريد واشنطن ان تتخلى كوريا الشمالية بسرعة عن أسلحتها النووية، بطريقة يمكن التأكد منها مقابل تخفيف العقوبات وتقديم مساعدات اقتصادية.

لكن المحللين يعتقدون إن كوريا الشمالية لن تكون على استعداد للتخلي عن قوتها للردع النووي ما لم تقدم لها ضمان أمنية بعدم محاولة الولايات المتحدة الاطاحة بنظامها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب