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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 07:06 ص 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 07:06

الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول (يمين) في مطار بكين قبيل توجهه إلى نيويورك، الاربعاء 30 ايار/مايو 2018

وصل جنرال كوري شمالي كبير إلى مطار بكين الدولي الاربعاء قبيل توجهه الى الولايات المتحدة حيث يجري محادثات رفيعة مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو تحضيرا لقمة مرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وتوجه الجنرال كيم يونغ شول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال واليد اليمنى للزعيم الكوري الشمالي، ضمن موكب إلى المدخل المخصص لكبار الشخصيات في المطار، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس، وذلك بعد يوم على وصوله الصين قادما من كوريا الشمالية.

وقال مسؤولون اميركيون إن كيم يونغ شول سيلتقي بومبيو في نيويورك.

وكان الرئيس الاميركي أكد في تغريدة الثلاثاء إن الجنرال في طريقه الولايات المتحدة مشيدا بتشكيل "فريق رائع" للمحادثات التي ستسعى إلى حل الخلاف النووي بين البلدين الخصمين. ولا يزال ترامب يأمل في انعقاد القمة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

واضاف ترامب على تويتر "اللقاءات تجري حاليا بخصوص القمة واكثر من ذلك. ان كيم يونغ شول نائب زعيم كوريا الشمالية يتوجه الان الى نيويورك. إنه رد ملموس على رسالتي، شكرا لكم".

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز كذلك أن ترامب سيلتقي رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في واشنطن في السابع من حزيران/يونيو.

وقالت "منذ بعث الرئيس رسالة بتاريخ 24 أيار/مايو إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يتجاوب الكوريون الشماليون" مع الجانب الأميركي.

وأضافت أن "الولايات المتحدة مستمرة في التحضير بشكل نشط للقمة المتوقعة بين الرئيس ترامب والزعيم كيم في سنغافورة".

وقالت المتحدثة باسم وزير الخارجية الاميركي إن اللقاء سيكون الثالث بين بومبيو الذي أطلق الاتصالات مع نظام بيونغ يانغ المعزول -- عندما كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) -- والجنرال كيم.

واضافت "لا زلنا في طور اعداد الصيغة النهائية لتلك الاجتماعات".

وتأتي الزيارة في إطار تحركات دبلوماسية مكوكية تسبق القمة التي ألغاها ترامب قبل أن يقرر عقدها مجددا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب