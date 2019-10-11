هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 12:03 ص

دخان المعارك في بلدة راس العين في سوريا كما تبدو من الاراضي التركية 11 تشرين الاول/اكتوبر 2019

أعلن متحدث باسم البنتاغون أن جنودا أميركيين تعرضوا لاطلاق نار مدفعي من مواقع تركية قرب الحدود السورية الشمالية، محذرا من أن الولايات المتحدة جاهزة للرد على أي اعتداء ب"عمل دفاعي فوري".

وأكد الكابتن بروك ديوالت بأن انفجارا وقع الساعة التاسعة مساء (18,00 ت غ) على بعد مئات الأمتار من موقع أميركي قرب بلدة كوباني، وفي منطقة "يعرف الأتراك أن جنودا أميركيين يتواجدون فيها".

وأشار ديوالت الى عدم وقوع اصابات بين الجنود الأميركيين، وأن "القوات الأميركية لم تنسحب من كوباني".

ويواجه الرئيس دونالد ترامب عاصفة من الانتقادات بعدما بدا وكأنه أعطى الضوء الاخضر لتركيا لتشن عمليتها العسكرية في الشمال السوري التي بدأت بعد اعلانه سحب الجنود الأميركيين من هناك.

وتستهدف تركيا قوات سوريا الديموقراطية الحليفة للولايات المتحدة في المعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية التي استمرت خمس سنوات. وخسرت قوات سوريا الديموقراطية 11 ألف مقاتل في الحملة العسكرية التي قادتها واشنطن ضد التنظيم المتطرف.

وأعلن وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين الجمعة في مؤتمر صحافي أن ترامب أجاز ولم يأمر بتفعيل "عقوبات جديدة كبيرة جدا" ليثني تركيا عن توسيع هجومها العسكري.

وقال ديوالت "الولايات المتحدة تبقى على موقفها بمعارضة الخطوة العسكرية التركية في سوريا، وخاصة العمليات التركية خارج منطقة الآلية الأمنية وفي مناطق يعرف الأتراك بأن هناك قوات أميركية متواجدة فيها".

وأضاف "الولايات المتحدة تطلب بأن تتجنب تركيا الأفعال التي قد تؤدي الى عمل دفاعي فوري".

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