هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 08:15 م

مبعوث الأمم المتحدة الى الصحراء الغربية هورست كولر في جنيف في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن الجولة الثانية من المحادثات بشأن النزاع المزمن حول الصحراء الغربية ستعقد الخميس والجمعة المقبلين في سويسرا، مشددة على ضرورة التوصل إلى تسوية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنّ وفود المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا ستنضم إلى هورست كولر، الرئيس الألماني السابق الذي يقود جهود الأمم المتحدة للسلام، لبحث "التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم مقبول من جميع الأطراف يؤدي إلى تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

وقاد كولر أول جولة من المحادثات في كانون الأول/ديسمبر في جنيف إلا أنها لم تثمر عن نتائج.

وافاد البيان أنّ "هدف اللقاء هو ان تبدأ الوفود مقاربة العناصر اللازمة للتوصل الى حل دائم يستند إلى تسوية".

وفي اعقاب هذه المحادثات التي ستعقد في جنيف، ستنظم جنوب افريقيا "مؤتمر تضامن" في 25 و26 آذار/مارس في بريتوريا للدفع من اجل استفتاء بشان الصحراء الغربية، وذلك برعاية مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية( سادك).

وتقع الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، على الطرف الغربي للصحراء الكبرى وتمتد مسافة 1000 كلم على طول ساحل المحيط الأطلسي.

عندما انسحبت إسبانيا منها عام 1975، أرسلت الرباط آلاف الأشخاص عبر الحدود وأعلنت أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من التراب المغربي.

وفي العام التالي أعلنت جبهة بوليساريو إقامة "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" بدعم من الجزائر وليبيا. وتطالب الجبهة بإجراء استفتاء حول تقرير المصير وهو ما ترفضه الرباط.

وفشلت وساطات الأمم المتحدة مرارا في التوصل إلى تسوية بشأن الصحراء الغربية، حيث خاضت المغرب وبوليساريو حروبا منذ العام 1975 حتى 1991.

وتم نشر بعثة أممية لحفظ السلام في المنطقة المتنازع عليها منذ العام 1991 لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار.

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