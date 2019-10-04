افادت وثيقة قضائية اشار اليها محام أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب في بروكسل ارجاء موعد بريكست في حال عدم التوصل الى اتفاق بحلول 19 تشرين الاول/اكتوبر بموجب قانون أقر اخيرا، وذلك في شكل يناقض مواقفه المعلنة.
ويكرر جونسون أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر مع اتفاق او من دونه.
ولجأ رجل اعمال والنائبة الاسكتلندية جوانا شيري والمحامي جو موغام الى القضاء الاسكتلندي للتأكد من أن جونسون سيلتزم قانونا اقره النواب بداية ايلول/سبتمبر ويجبره على طلب إرجاء بريكست لثلاثة اشهر إذا لم يتم بلوغ اتفاق.
واكد جو موغام أن وثيقة اعدها دفاع رئيس الوزراء تشير الى ان الاخير سيطلب فعلا ارجاء بريكست من الاتحاد الاوروبي.
وصرح موغام لقناة سكاي نيوز انه لا يفهم كيف يمكن لجونسون ان يدلي بتصريحات يؤكد فيها انه لن يطلب الارجاء في حين أنه "اطلق وعدا امام القضاء اليوم".
وقدم جونسون الاربعاء الى الاتحاد الاوروبي اقتراحاته في شان بند الحدود الايرلندية سعيا للتوصل الى اتفاق، ولم يوضح البتة كيف سيتمكن من الايفاء بوعده لجهة تنفيذ بريكست في موعده من دون انتهاك القانون.