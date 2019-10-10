هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 10:53 ص

اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الايرلندي ليو فارادكار الخميس انهما يريان "طريقا نحو اتفاق محتمل" حول بريكست، من دون ان يشرحا كيف سيعملان لاخراج المفاوضات من المأزق قبل اقل من ثلاثة اسابيع من موعد الاستحقاق.

ورغم ايام من المحادثات التقنية حول الحدود الايرلندية من دون تحقيق تقدم يذكر، اعلن المسؤولان في بيان مشترك اثر لقاء في بركنهيد (شمال غرب انكلترا) قرب ليفربول انهما "لا يزالان يؤمنان بان (بلوغ) اتفاق هو في صالح الجميع".

واضاف البيان "انهما توافقا على امكان رؤية طريق نحو اتفاق محتمل".

ولاحقا، صرح رئيس الوزراء الايرلندي "أعتقد أنه من الممكن بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق، وأن تكون هناك معاهدة متفق عليها للسماح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر"، لكنه أضاف "الأمور ليست محسومة بعد، ولا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث".

وقبل الاجتماع الذي اتى عشية زيارة وزير بريكست البريطاني ستيف باركلي لبروكسل، نشر فارادكار صورا عدة له مع جونسون على تويتر.

ولم يبق الا اسبوع قبل قمة اوروبية حاسمة لتجنب خروج لبريطانيا من دون اتفاق في 31 الجاري.

وفي هذا السياق، امهل الاتحاد الاوروبي لندن حتى الجمعة لتقدم اليه تسوية مقبولة حول الحدود تمهد لخروج منظم بعد اكثر من ثلاثة اعوام من استفتاء حزيران/يونيو 2016.

وتبقى ايرلندا قضية محورية مع عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة الى حدود فعلية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا التي ستبقى عضوا في الاتحاد الاوروبي.

ولم يوضح جونسون وفارادكار ماهية العمل الذي سيقومان به لتجاوز النقاط الخلافية.

وكانت اكبر منظمة نقابية لاصحاب العمل البريطانيين حضت الجانبين صباح الخميس على "بذل كل ما في وسعهما للتوصل الى تسوية".

- "ازمة داخلية" -

من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس ان بريكست "ازمة بريطانية داخلية وليست اوروبية"، مؤكدا ان التوصل الى اتفاق من عدمه يبقى "في النهاية مسؤولية بريطانية".

ولم يتم احراز اي تقدم منذ طرح جونسون الاسبوع الفائت خطته لبريكست والتي ووجهت برفض اوروبي.

والاربعاء، قال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه امام البرلمان الاوروبي "لسنا في مرحلة تدفعنا للتوصل الى اتفاق". ويلتقي بارنييه صباح الجمعة الوزير البريطاني ستيف باركلي.

وفي حال عدم بلوغ اتفاق في 19 تشرين الاول/اكتوبر، يفرض قانون على رئيس الوزراء ان يطلب ارجاء جديدا لثلاثة اشهر، رغم انه متمسك بتنفيذ بريكست "مهما كلف الامر".

واوضحت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاوروبية آميلي دو مونشالان الاربعاء ان طلب الارجاء هذا يجب ان توافق عليه دول الاتحاد بالاجماع، على ان يكون مدفوعا بامكان اجراء انتخابات مبكرة او استفتاء جديد.

واضافت امام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية ان "منح مزيد من الوقت ضمن الظروف نفسها لن ينتج املا كبيرا بان امورا مختلفة ستحصل".

ويبدو ان لا مفر من خيار الانتخابات المبكرة انطلاقا من الازمة السياسية العميقة التي تسبب بها بريكست في المملكة المتحدة، علما بان مختلف الاحزاب باتت تستعد لهذا السيناريو.

وفي خطاب الخميس في نورثامبتون، وعد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن بان ينتزع اتفاقا حول بريكست خلال ثلاثة اشهر ويعرضه على مواطنيه للتصويت في حال تسلم السلطة.

وقال ان "حزب العمال يثق بقرار الناس".

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