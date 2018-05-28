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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 10:14 ص 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:14

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بوينوس ايرس في 22 ايار/مايو 2018

شدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاثنين على ضرورة خروج المملكة المتحدة "بشكل كامل" من الاتحاد الجمركي الاوروبي بعد بريكست لتعود قوة تجارية عالمية، معززا بذلك الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

واعتبر جونسون في مقال نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" أنه "حان الوقت ليس لكي نصبح اوروبيين بنسبة اقل -- يمكننا انجاز اتفاق تجاري مهم مع الاتحاد الاوروبي يكون مفيدا للطرفين -- بل لنعود حقا من جديد (لاعبين) عالميين".

كذلك اعتبر جونسون انه حان الوقت لانجاز اتفاقات مع "دول ديناميكية" في اميركا اللاتينية مثل تشيلي والبيرو والارجنتين التي زارها مؤخرا خلال جولته اللاتينية.

وتابع وزير الخارجية البريطاني "لكن شركاءنا في اميركا اللاتينية موقفهم واضح: لكي ينجح الامر علينا ان نخرج بالكامل من الاتحاد الجمركي للتكتل الاوروبي".

وأكد جونسون "اذا اردنا ان نكون شركاء تجاريين فاعلين، كما تقول رئيسة الوزراء، علينا ان نستعيد السيطرة على رسومنا الجمركية وانجاز اتفاقات خالية من العوائق والتعقيدات".

وقبل شهر من قمة مفصلية للاتحاد الاوروبي تعاني الحكومة البريطانية من انقسام حاد حول مشاريعها للشراكة التجارية المستقبلية مع التكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

ويدفع جونسون ووزراء آخرون باتجاه انفصال تام عن اكبر الشركاء التجاريين الحاليين لبريطانيا ما سيمكنها من توقيع اتفاقيات تبادل تجاري مع دول اخرى.

الا ان معتدلين طرحوا خطة تخول بريطانيا استيفاء رسوم لمصلحة الاتحاد الاوروبي على السلع التي تعبر اراضيها الى دول التكتل، وفرض رسومها الخاصة على السلع المتوجهة الى دول خارجه.

في المقابل اقترح الاتحاد الاوروبي بقاء ايرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الاوروبي لتفادي قيام حدود فعلية في ايرلندا في حال لم يتم التوصل إلى حل أفضل، لكن بريطانيا تقول ان ذلك سيعني عمليا قيام حدود داخلية في المملكة المتحدة.

والسبت دعا كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه بريطانيا الى الكف عن التهرب في مفاوضات خروج من التكتل.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب