هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير, 2020 04:44 ص

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام مقره في 10 دوانينغ ستريت بوسط لندن في 13 كانون الأول/ديسمبر 2019

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"لحظة تاريخية" في ايرلندا الشمالية التي يتوجه إليها الإثنين بعد ان توصلت إلى اتفاق يضع حدا لثلاث سنوات من الشلل السياسي وسمح بتشكيل حكومة جديدة.

وقال جونسون في بيان "هذه لحظة تاريخية لشعب ايرلندا الشمالية". واضاف ان برلمان ايرلندا الشمالية "يجتمع مجددا بعد ثلاث سنوات بوجود حكومة جديدة يمكنها الآن المضي قدماً لتحسين حياة الناس والعمل لجميع المجتمعات في ايرلندا الشمالية".

واستأنفت المؤسسات السياسية عملها السبت في إيرلندا الشمالية، غداة إبرام اتفاق بين الوحدويين والجمهوريين فعادة السلطة التي يتقاسمها الجانبان وحرمت منها المقاطعة البريطانية منذ سقوط الحكومة على اثر فضيحة سياسية مالية في 2017.

وخلال زيارته، سيلتقي جونسون رئيسة الحكومة أرلين فوستر زعيمة الحزب الوحدوي الديموقراطي ونائبة رئيسة الحكومة الجمهورية ميشال أونيل من حزب الشين فين اللتين اختارهما البرلمان عند استئناف عمله السبت.

وقال جونسون "أنتظر بفارغ الصبر لقاء السلطة التنفيذية الجديدة والاطلاع على مشاريعها للمستقبل، بما فيها تلك المتعلقة بإجراء لإصلاحات اللازمة للخدمات العامة وتسوية الإضراب الحالي في قطاع الصحة".

ويفترض أن يتقاسم الحزب الوحدوي الديموقراطي والشين فين حكم المقاطعة بموجب اتفاق السلام الموقع في يوم الجمعة العظيمة في 1998 الذي أنهى "الاضطرابات" بين الجمهوريين (أغلبهم من الكاثوليك) والوحدويين (من البروتستانت خصوصا).

واسفر هذا النزاع عن سقوط 3500 قتيلا خلال ثلاثين عاما.

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