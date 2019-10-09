هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 08:15 م

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن في 03 تشرين الأول/أكتوبر 2019

عبّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "خيبة أمله" الأربعاء حيال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركيّة على منتجات بريطانيّة وأوروبية، مطالباً إيّاه بالتراجع عنها، وفق رئاسة الوزراء.

وبعد صدور قرار عن منظّمة التجارة العالميّة لصالح واشنطن في قضيّة الدعم الأوروبي لمجموعة ايرباص، وصنّفتها غير قانونيّة، أعلنت الولايات المتحدة قبل أسبوع أنّها ستفرض في 18 تشرين الأول/اكتوبر رسوماً جمركيّة عقابيّة على منتجات أوروبية بقية 7,5 مليار دولار.

وقال جونسون الذي تحدّث هاتفيّاً مع الرئيس الأميركي إنّ قرار ترامب "سيضرّ" بقطاعات عدّة، بما في ذلك المشروبات الروحيّة، داعياً إلى "عدم فرض هذه الرسوم".

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