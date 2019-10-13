هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 03:26 م

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019

قلل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت من احتمال التوصل لاختراق في جهود اللحظة الأخيرة التي تبذلها لندن لإبرام اتفاق جديد لانفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

وأجرى المفاوضون محادثات مكثّفة ومغلقة في بروكسل بعدما عرض جونسون حزمة جديدة من شروط الانفصال على رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار الخميس. لكن الوقت ينفد.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس والجمعة لعقد قمة تجري تحت ضغط مهلة بريكست النهائية في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

ويفضّل قادة التكتل أن يكون أمامهم مقترح كامل للتصويت عليه خلال القمة.

لكن الطرفين يحاولان في أيام تحقيق ما فشلا في إنجازه على مدى أكثر من ثلاث سنوات منذ صوّت البريطانيون لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت نحو 50 عامًا.

ومن المنتظر أن تناقش المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخيارات المتاحة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت متأخر الأحد.

في بروكسل حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف بريكست ميشال بارنييه سفراء الاتحاد الأوروبي أن "هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين إنجازه" في محادثات بريكست.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن "ميشال بارنييه، أطلع سفراء الاتحاد الأوروبي ال27 بعد ظهر اليوم، في أعقاب محادثات بناءة على مستوى فني، مع المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع" وأضاف "وسيطلع أيضا مجموعة بريكست في البرلمان الأوروبي هذا المساء. هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين إنجازه".

وقال مكتب رئيس الوزراء أن جونسون طلب من وزرائه الاستعداد لنتيجة غير حاسمة في الأيام المقبلة.

وكرر جونسون أنه "يمكن رؤية طريق لاتفاق لكن لا يزال هناك الكثير من العمل للوصول الى هناك ويجب أن نبقى مستعدين للخروج في 31 تشرين الأول/أكتوبر" وفق متحدث باسم داونينغ ستريت.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته جان كلود يونكر إن فهم السياسات البريطانية يزداد صعوبة.

وقال يونكر لصحيفة كوريير النمسوية "اذا طلب البريطانيون مزيدا من الوقت، وهو ما لن يفعلوه على الأرجح، سيكون من الحماقة التاريخية رفض ذلك لهم".

ووصل جونسون إلى السلطة في تموز/يوليو بفضل تعهده عدم تأجيل بريكست مرة ثالثة ولو كان ذلك لبضعة أسابيع.

ومن شأن عدم إيفائه بهذا التعهّد أن يؤثر عليه في الانتخابات العامة المبكرة التي يتوقع كثيرون أن تجري خلال الأشهر المقبلة.

وأجبر البرلمان جونسون على السعي لتأجيل بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020 في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بحلول يوم السبت؟

وتعهّد بالامتثال للقانون وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع ذلك بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر في تناقض قد ينتهي الأمر بتسويته في المحكمة.

- ضغوط برلمانية -

ولمح فارادكار الخميس إلى أنه قد يدعم استمرار المحادثات حتى مهلة نهائية هي 31 تشرين الأول/أكتوبر إذا بدا التوصل إلى اتفاق أمراً ممكنًا.

وأشارت بعض التفاصيل التي تم تسريبها إلى وجود تسوية بشأن مسألة الحدود الإيرلندية الخلافية التي تبقي إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا مرتبطة بشكل جزئي بقواعد الاتحاد الأوروبي الجمركية.

وسيتضح خلال الأيام المقبلة إن كانت بروكسل وأنصار بريكست المتشددون في البرلمان الذين سيتعين عليهم إقرار الاتفاق سيقبلون بهذه التسوية.

لكن بريطانيا لن تتجنب انفصالاً فوضويًا عن أقرب شركائها التجاريين إلا إذا حظي الاتفاق بموافقة البرلمان، وهو أمر تعذّر حصوله ثلاث مرّات حتى الآن.

ويترأّس جونسون حكومة أقلية وعليه الاعتماد على دعم كامل ليس من أعضاء حزبه المحافظين غير المتفقين فحسب، بل كذلك من الحزب الديموقراطي الوحدوي الصغير في إيرلندا الشمالية.

وحذّر رئيس كتلة الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي البرلمانية نايجل دودز رئيس الوزراء من أن "على إيرلندا الشمالية أن تبقى بشكل كامل ضمن الاتحاد الجمركي البريطاني" لا الأوروبي.

وقال لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن "بوريس جونسون يعرف ذلك جيداً".

لكن تصريحاته لا تعني بالضرورة أن الحزب لن يدعم الاتفاق.

وتقدّم وسائل الإعلام البريطانية تسوية جونسون المطروحة كخطة "جمارك مزدوجة".

لكن التفاصيل لا تزال قيد النقاش بينما دعا حلفاء رئيس الوزراء النواب إلى إعطاء جونسون فرصة.

وأشار زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن الأحد إلى أنه سينتظر نتيجة قمة الاتحاد الاوروبي قبل محاولة الضغط لإجراء انتخابات مبكرة.

لكنه أضاف أن هناك "احتمالا كبيرا" أن تجرى تلك الانتخابات قبل عطلة عيد الميلاد.

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