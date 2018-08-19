جون بولتون كبير مستشاري ترامب يزور إسرائيل
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون (وسط) يغادر مؤتمرا صحافيا في موسكو بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
وصل مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون إلى إسرائيل الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ظل القلق المشترك بين البلدين بشأن سوريا وإيران وقطاع غزة.
وقال بولتون في تغريدة على "تويتر" الأحد "أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء نتانياهو وغيره من المسؤولين اعتبارا من اليوم لمناقشة المخاوف الثنائية وسلسلة من المسائل المرتبطة بالأمن القومي".
وسيزور بولتون في إطار جولته كذلك أوكرانيا وجنيف حيث سيجتمع بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف.
ويأتي اجتماع جنيف لمتابعة قمة تموز/يوليو المثيرة للجدل التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، بحسب البيت الأبيض.
ولم يتم نشر الكثير من التفاصيل المرتبطة بجدول بولتون أو أجندته للمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين.
وسيعقد بولتون اجتماعه مع نتانياهو صباح الاثنين.
وقال مسؤول في السفارة الأميركية إن المحادثات مع نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ستشمل "ملفات أمنية إقليمية".
وتتشاطر اسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القلق بشأن إيران وتدخلها في سوريا حيث تدعم طهران، إلى جانب موسكو، الرئيس السوري بشار الأسد.
وتعهد نتانياهو بمنع إيران من ترسيخ تواجدها العسكري في سوريا حيث اتُّهمت اسرائيل بتنفيذ سلسلة ضربات أسفرت عن مقتل عناصر إيرانيين.
وأيدت اسرائيل كذلك قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم بين ايران والقوى العظمى في 2015 وإعادته فرض العقوبات على طهران.
وأجرى نتانياهو سلسلة محادثات مؤخرا مع بوتين تناولت الوجود الإيراني في سوريا وضغط على موسكو لضمان بقاء القوات الإيرانية وحلفائها على غرار حزب الله بعيدة عن مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب