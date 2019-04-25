هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2019 10:11 ص

نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في دوفر بولاية ديلاوير في 16 آذار/مارس 2019

اعلن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الخميس ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجري في 2020، لينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديموقراطيين.

وفي تغريدة على تويتر مرفقة بتسجيل فيديو مدته ثلاث دقائق ونصف، قال بايدن انه لن يقف مكتوف اليدين بينما الرئيس دونالد ترامب "يغير شخصية هذه الأمة بشكل جذري".

واضاف "إن قيم هذه الأمة .. ومركزنا في العالم .. وديموقراطيتنا .. وكل ما جعل من أميركا أميركا، معرض للخطر. ولهذا السبب فإنني أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وحتى قبل إعلانه الرسمي، تصدّر بايدن، الذي كان نائب الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما طوال ثماني سنوات، معظم استطلاعات آراء الناخبين الديموقراطيين.

وأظهر استطلاع"ريلكليربوليتكس" حصوله على نسبة 29,3% يليه السناتور المستقل بيرني ساندرز بنسبة 23%.

فوكس/اش/غد

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