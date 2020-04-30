هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2020 02:28 م

نفى المرشح الديموقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن رسمياً الجمعة اتهامات بالاعتداء الجنسي وجهتها إليه مساعدة سابقة، في قضية تعود إلى التسعينيات.

وأكد نائب الرئيس الأميركي السابق في بيان شخصي أنّ "هذه (الادعاءات) غير صحيحة. لم يحصل ذلك أبداً"، رداً على لاتهامات التي وجهتها تارا ريد، وهي موظفة سابقة في مكتبه بمجلس الشيوخ الأميركي.

وكسر بايدن البالغ من العمر 77 عاماً والمرشح الديموقراطي المفترض ببيانه شهراً من الصمت ليقول إن المشرف على تارا ريد في ذلك الوقت وكبار الموظفين السابقين في مكتبه "قالوا بشكل لا لبس فيه إنها لم تأت إليهم أبداً ولم تشتكِ أو تثير مسائل" من هذا النوع.

قالت ريد البالغة حاليا 56 عاماً في تسجيل صوتي (بودكاست) في آذار/مارس إن السناتور السابق ونائب الرئيس اعتدى عليها عندما كانت تبلغ 29 عاماً.

وأضافت أنه اعتدى عليها في ممر في مبنى الكابيتول هيل في 1993 إذ دفعها إلى الحائط عندما أحضرت له حقيبة الرياضة وانتهكها بإدخال يده "تحت تنورتي".

وأعادت منذ ذلك الحين سرد قصتها لوسائل إعلامية أخرى، وقدمت تقريراً عن الحادث إلى شرطة واشنطن في أوائل نيسان/أبريل، اطلعت عليه فرانس برس، ولم تذكر فيه اسم بايدن.

واتهمت نساء أخريات بايدن بلمسهن بشكل غير لائق في الماضي، وكانت اتهامات ريد مشابهة في البدء وأقل خطورة مما تقوله اليوم.

- "لم يحدث أبداً" -

وشارك بايدن في برنامج إخباري صباحي أعلن فيه براءته. وقال لمحطة "ام اس ان بي سي": "هذا ليس صحيحا. أقول بشكل لا لبس فيه إن ذلك لم يحدث أبداً، ولم يحدث.... لا اعرف لماذا أثير كل هذا بعد 27 عاماً. لكنني لن أسأل عن دافعها. لن أهاجمها".

لكنه شدد على أنه "يحق لي أن أقول، أنظروا إلى الحقائق. تحققوا منها".

ولم تقدم ريد نسخة من الشكوى التي قالت إنها رفعتها في عام 1993 بعد الحادث، وقال بايدن إنه توخياً للشفافية، طلب من المسؤولين البحث في الأرشيف الوطني، حيث يفترض أن تكون مثل هذه الوثيقة كما قال، مضيفاً "ليس لدي ما أخفيه".

ولكن بايدن رفض فكرة البحث في مستنداته عندما كان في مجلس الشيوخ والتي تبرع بها لجامعة ديلاوير، قائلاً إن هذه المستندات "لا تحتوي على ملفات الموظفين".

وشدد المرشح الديموقراطي الذي تعهد باختيار امرأة لتكون نائبته، على أنه عمل طوال حياته السياسية لتحسين ظروف المرأة، بما في ذلك صياغة القانون حول العنف ضد النساء.

ومن بين الأسماء البارزة التي يجري تداولها للمنصب، توجد عضوات مجلس الشيوخ كمالا هاريس وإيمي كلوبوشار وستايسي أبرامز التي حاولت عام 2018 أن تصير أول حاكمة ولاية سوداء، وكذلك حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر.

وقالت ستايسي أبرامز "أعرف جو بايدن وأعتقد أنه يقول الحقيقة وأن ذلك لم يحصل".

وأكدت الرئيس الديموقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي التي أعربت عن دعمها له هذا الأسبوع، "احترامها الكامل" لحركة "مي تو" (أنا أيضاً). وأضافت "لكن هناك أيضاً قرينة البراءة".

وصرّحت أن جو بايدن "شخص صادق جداً (...) هو من صاغ قانون مكافحة العنف ضد النساء" الذي تمّ تبنيه عام 1994.

ويتّهم البعض بيلوسي وكذلك المساعدات المحتملات لبايدن بالنفاق، إذ إنهنّ صرحن بأنهن يصدّقن المرأة التي اتّهمت القاضي المحافظ بريت كافانو بالاعتداء الجنسي، في خضمّ عملية تأكيد تسلّمه منصباً في المحكمة العليا.

وسألت "أم أس أن بي سي" بايدن عن تعليقات أدلى بها خلال عملية تأكيد المحكمة العليا المثيرة للجدل لعام 2018 حول بريت كافانو.

قال بايدن حينها، عندما تأتي امرأة إليك بمثل هذه التهمة، "عليك أن تبدأ بافتراض أن جوهر ما تتحدث عنه على الأقل حقيقي".

ولدى سؤاله عما يجعل الأمر مختلفاً اليوم، قال بايدن "يجب تصديق النساء، على افتراض أنهن يقلن الحقيقة، إذا جئن وقلن أن شيئًا حدث لهن. ... ثم عليك أن تنظر إلى الظروف والوقائع. قول الحقيقة مهم". وكرر القول إن "هذه الادعاءات ليست صحيحة".

وواجه الرئيس دونالد ترامب خصم بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، أكثر من اثني عشر اتهاماً بالتحرش والاعتداء الجنسيين قبل أن يصبح رئيساً.

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