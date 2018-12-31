جيم ماتيس للجنود مودعا البنتاغون: "أصمدوا"

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 05:33 م

في اليوم الأخير له في البنتاغون دعا وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس جنود القوات المسلحة الى "الصمود"، بعدما قدم استقالته الى الرئيس دونالد ترامب بسبب الخلاف العميق معه بشأن ملفات عدة.

وفي مذكرة داخلية الى مجمل العاملين في الوزارة والجنود، كتب الجنرال السابق في قوات المارينز أن البنتاغون "أثبت على الدوام أنه يعرف كيف يتجاوز أصعب المواقف".

وتابع ماتيس "إبقوا على ايمانكم ببلادكم واصمدوا الى جانب حلفائنا لنبقى موحدين بوجه أعدائنا".

وكان ماتيس استقال في العشرين من كانون الاول/ديسمبر غداة قرار الرئيس الاميركي بسحب مجمل القوات الاميركية من سوريا.

ويطلق على ماتيس لقب "الجندي الراهب" بسبب ثقافته التاريخية العسكرية الواسعة. وقد استشهد في مذكرته برسالة وجهها الرئيس الاميركي ابراهام لينكولن الى الجنرال يوليس غرانت في شباط/فبراير 1865 مع اقتراب حرب الانفصال من نهايتها. كتب لينكولن "لا تسمحوا بأن يؤخر أو يعرقل أي شيء تحركاتكم العسكرية أو خططكم".

كما أعرب ماتيس عن "ثقته" بأن القوات الأميركية "لن تحيد عن المهمة التي أقسمت اليمين لإنجازها، كما لن تحيد عن الدفاع عن الدستور مع الحفاظ على نمط عيشنا".

وكان ماتيس يعتبر الصوت المعتدل داخل الادارة الاميركية، كما كان من المفترض بعد استقالته ان يبقى في منصبه حتى نهاية شباط/فبراير لضمان حصول انتقال سلس في البنتاغون، إلا أن ترامب قدم موعد مغادرته شهرين.

ويبدو أن ترامب غضب من التغطية الاعلامية لرسالة استقالة ماتيس التي لم توفره بالانتقادات.

فقد شدد ماتيس في كتاب استقالته على ضرورة ان تتعامل الولايات المتحدة "باحترام مع حلفائها".

ومن المقرر أن يتسلم مساعده باتريك شاناهان وزارة الدافع لفترة انتقالية ابتداء من مطلع السنة الجديدة.

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