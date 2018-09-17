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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 09:10 ص 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:10

مهاجرون من أفغانستان يصلون إلى اليونان بعد عبور بحر إيجه انطلاقا من تركيا في 6 آب/أغسطس 2018

لقي مهاجران مصرعهما قبالة السواحل التركية، وتم إنقاذ ستة عشر آخرين، منهم ثمانية اطفال، بعد انقلاب الزورق الذي كان يقلهم الاثنين، كما ذكر خفر السواحل الأتراك.

وأوضح خفر السواحل في بيان أنهم تدخلوا بعد تبلغهم في الساعة 00،57 الاثنين بوجود مهاجرين في وضع صعب قبالة بودروم، جنوب غرب تركيا.

وقد أنقذوا 16 مهاجرا منهم 8 اطفال، وانتشلوا جثتي امرأتين، كما أوضح البيان.

ويحمل خمسة عشر من الاشخاص الذين أنقذوا الجنسية العراقية، أما السادس عشر فسوري الأصل.

ويتبين من شهادات المهاجرين ان 19 شخصا كانوا على متن الزورق، وتواصلت عمليات البحث في الصباح للعثور على امرأة مفقودة، كما اضاف خفر السواحل.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول ان الزورق كان متوجها الى اليونان.

وتعد تركيا التي تستضيف اكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري، بلد عبور رئيسي لمن هجرتهم النزاعات في الشرق الأوسط وآسيا ويسعون للوصول الى أوروبا الغربية.

وبلغت موجة الهجرة ذروتها في 2015 عندما وصل الى اليونان من تركيا عبر الطريق البحرية اكثر من مليون شخص فر كثيرون منهم من الحرب في سوريا.

ومنذ ذلك الحين، تراجع كثيرا عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور هذه الطريق، بسبب إبرام اتفاق هجرة مثير للجدل بين الاتحاد الاوروبي وأنقرة في اذار/مارس 2016.

وجاء في بيان للمنظمة الدولية للهجرة صدر الجمعة ان المهاجرين باتوا يزيدون من استخدام الطريق البرية للتوجه الى اوروبا.

والطريق البرية التي يزيد المهاجرون غير النظاميين من استخدامها، هي تلك التي تنطلق من تركيا الى اليونان، حيث سجلت السلطات 12,166 عملية وصول بالاجمال عبر الطريق البرية منذ بداية السنة. أما اليونان فسجلت طوال 2017 حوالى 5500 عملية وصول عن طريق البر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب