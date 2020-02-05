هذا المحتوى تم نشره يوم 05 فبراير, 2020 10:38 ص

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون (وسط) يشارك في حملة تأييد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، لندن 14 نيسان/ابريل 2016

نسي الشرطي البريطاني المكلف حماية ديفيد كاميرون مسدسه وجواز سفر رئيس الوزراء الأسبق في حمّام طائرة، ما خلّف الذعر وفق الصحافة البريطانية.

وأفادت شرطة لندن فرانس برس بأنّها "على علم بهذه الحادثة التي وقعت أثناء رحلة باتجاه المملكة المتحدة في 3 شباط/فبراير". وقالت إنّ "الضابط المعني أعفي من مهامه"، موضحة أنّها تأخذ الأمر ب"كثير من الجدية" وفتحت تحقيقا داخليا.

وعثر مسافر على المسدس من طراز "غلوك-19"، قبيل إقلاع الرحلة الآتية من نيويورك إلى لندن، ما أثار ذعره ودفعه إلى تنبيه الطاقم.

ونقلت "ذي صن" عن مسافر كان على متن الرحلة أنّ "قائد الطائرة أكد العثور على مسدس ما أثار الهلع لدى الجميع".

وتابع أنّ قائد الطائرة "حاول تهدئة الركاب من خلال توضيحه أنّ القانون يسمح لضباط الحماية حيازة سلاح شخصي على متن الطائرات وأنّ المسدس أعيد للضابط المعني".

وعلاوة على نسيانه السلاح، نسي الشرطي جوزا سفره وجواز سفر ديفيد كاميرون في الحمّام.

وتشتهر رئاسة ديفيد كاميرون للسلطة التنفيذية البريطانية التي بدأت في 2010، بالاستفتاء الذي دعا إليه في 2016 حول بريكست. واستقال من منصبه غداة ظهور النتائج التي أتت معاكسة لحملته المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وانسحب من الحياة السياسة عقب ذلك.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك