هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 04:28 ص

حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيلو في واشنطن في 20 كانون الأول/ديسمبر 2017

أعلن حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيلو الأربعاء أنه سيستقيل قريبا بعد أسبوعين من التظاهرات الحاشدة بسبب رسائل مهينة تسخر من النساء والمثليين وضحايا الإعصار ماريا وغيرهم.

وقال روسيلو في تسجيل فيديو بثته الحكومة "بعدما سمعت الاتهامات وناقشت الأمر مع عائلتي (...) اتخذت القرار التالي: اليوم أعلن لكم أنني سأستقيل من منصب الحاكم اعتبارا من الجمعة 02 آب/أغسطس عند الساعة 17,00".

ويواجه روسيلو أزمة سياسية كبيرة بسبب رسائل متبادلة في دردشة وقضايا فساد تتعلق بمبالغ كان يفترض أن تخصص لمساعدة ضحايا الإعصار ماريا الذي اجتاح بورتوريكو عام 2017 واودى بحياة قرابة ثلاثة آلاف شخص.

وأدى نشر تلك الرسائل قبل أسبوعين إلى تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف الأشخاص الذين نزلوا إلى شوارع سان خوان للمطالبة باستقالة الحاكم ريكاردو روسيلو.

وأصدرت سلطات بورتوريكو الثلاثاء مذكرة تفتيش بحق حاكم هذه الأرض الأميركية و11 شخصا آخرين تبادلوا الرسائل.

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