هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 03:19 ص

صورة من الارشيف التقطت بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 تظهر حاكم كاليفورنيا غافين نيوزوم في قبل إلقائه خطابا في كاليفورنيا

يعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم الأربعاء قرارا بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في ولايته، ما يمنح أملا مؤقتا لـ737 سجينا محكومين بالإعدام، وهو العدد الأكبر في أي ولاية أميركية.

وتسلّم نيوزوم المنتمي الى الحزب الديموقراطي منصبه في كانون الثاني/يناير الفائت، وهو معارض لعقوبة الإعدام التي نفذت للمرة الأخيرة في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة في العام 2006.

وجاء في كلمة معدة مسبقا سيلقيها نيوزوم أنّ "عقوبة الإعدام تتنافى مع قيمنا الأساسية وتضرب صميم ما يعنيه أن يكون المرء كاليفورنياً".

وسيقول أيضا إنّ "القتل العمد لشخص آخر أمر خطأ. وكحاكم (لكاليفورنيا)، لن أشرف على إعدام أي فرد".

وقال مكتبه إنّ نيوزوم يخطط لتوقيع أمر تنفيذي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ما سيعني إلغاء بروتوكول الحقن المميتة في كاليفورنيا، وكذلك إغلاق غرفة الإعدام في سجن سان كوينتين.

ولا يتضمن القرار الإفراج عن أي سجين محكوم بالإعدام.

وبحسب مكتب حاكم الولاية، فإن ربع الذين يواجهون حكم الإعدام في الولايات المتحدة هم في كاليفرونيا. واستنفد 25 شخصا يواجهون العقوبة في الولاية جميع إمكانات استئناف الحكم الصادر بحقهم.

وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن قرار الحاكم يعني أن كاليفورنيا ستمضي في الاتجاه الذي بات رائجا في الولايات المتحدة بالابتعاد عن حكم الإعدام.

وبذلك، تنضم كاليفورنيا إلى كولورادو وأوريغون وبنسيلفانيا التي طبقت جميعها حظرا مماثلا على تطبيق عقوبة الإعدام، بينما ألغت 20 ولاية أخرى الحكم.

وقال مدير "هيومن رايتس ووتش" في كاليفورنيا أليسون باركر إن "الحاكم نيوزوم أظهر جرأة وقام بخطوة قيادية عبر إنهاء ممارسة إعدام المساجين القاسية والمكلفة وغير المنصفة".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك