هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 03:58 ص

حريق كامب فاير يلتهم منزلاً في شمال ولاية كاليفورنيا في 10 ت2/نوفبمر 2018.

استبق حاكم ولاية كاليفورنيا الجديد غيفين نيوسوم بدء موسم حرائق الغابات، معلناً الجمعة حال الطوارئ في كلّ أنحاء الولاية، وذلك بهدف اتّخاذ تدابير وقائيّة لحماية 200 مجموعة سكّانية معرّضة خصوصاً للحرائق.

وأوضح الحاكم الديموقراطي في بيان أنّه "مع تنامي مخاطر حرائق الغابات التي تُواجهها الولاية، لا يمكننا ببساطة أن ننتظر اندلاع حريق من أجل أن نبدأ نشر وسائل (لحالات) الطوارئ".

وتشهد الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة جفافاً وارتفاعاً في معدّل يباس الأشجار، وقد عانت لسنوات عدّة من حرائق عنيفة دمّرت عشرات آلاف الهكتارات من الغابات.

وفي عامي 2017 و 2018 وحدهما، تسبّبت هذه الحرائق بمقتل أكثر من 120 شخصًا وبأضرار بنحو 20 مليار دولار.

ويُتيح قرار الحاكم لرجال الإطفاء وهيئات عامّة أخرى بمباشرة مشاريع مختلفة لتأمين الغابات.

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