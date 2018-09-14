حاكم نيويورك يهزم الممثلة سينتيا نيكسون في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين
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الممثلة سينتيا نيكسون في بروكلين في 20 آذار/مارس 2018.(afp_tickers)
فشلت الممثلة سينتيا نيكسون إحدى بطلات المسلسل الشهير "سيكس اند دا سيتي" في إزاحة حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الذي حقّق فوزًا غير مفاجئ الخميس في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في الولاية التي تضم 20 مليون نسمة.
ووفقًا للأرقام التي نقلتها وسائل الإعلام الأميركية نحو الساعة 22,15 بالتوقيت المحلي (02,15 بتوقيت غرينتش)، فإنّ الحاكم الذي يشغل منصبه منذ العام 2011 حصل على 66% من أصوات الناخبين الديموقراطيين مقابل 34% لنيكسون.
وبات من شبه المؤكّد أنه سيُعاد انتخاب كومو (60 عامًا) لأربعة أعوام أخرى خلال انتخابات السادس من تشرين الثاني/نوفمبر التي سيتواجه فيها مع الجمهوري مارك مولينارو طالما أنّ نيويورك تُعتبر معقلاً للديموقراطيين.
ونيكسون ناشطة منذ سنوات في سبيل التعليم المجاني، وحقوق مثليي الجنس. وهذه الأم لثلاثة أولاد تزوجت امرأة بعدما كانت متزوجة من رجل، وجابت ولاية نيويورك التي توازي مساحتها مساحة اليونان، داعية الى تشريع الماريجوانا وتحديث المترو النيويوركي ومجانية التعليم وخفض أسعار السكن وتأمين ضمان صحي تموله الولاية وزيادة الضرائب على الأكثر ثراء.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب