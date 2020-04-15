هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2020 03:41 ص

أحد المشردين يمر في شارع في ساو باولو في 24 آذار/مارس 2020

أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية ويلسون ويتزل الثلاثاء أنّه مصاب بفيروس كورونا المستجدّ، مطمئناً سكان العاصمة الاقتصادية الثانية للبلاد إلى أّنه سيواصل عمله من مقرّ إقامته الرسمي.

وقال ويتزل (52 عاماً) في شريط فيديو بثّه على حسابه في موقع تويتر "لم أشعر أنّي على ما يرام منذ الجمعة. لقد طلبت إخضاعي لفحص كوفيد-19 واليوم حصلت على النتيجة وهي إيجابية".

أضاف "لقد أصبت بحمّى وبألم في الحلق وفقدت حاسّة الشمّ. الحمد لله، اليوم أشعر بأنّني بحالة جيّدة وسأستمرّ في العمل، مع الالتزام بالقيود (على التنقّل) وبالتوصيات الطبيّة".

وأتت هذه التغريدة غداة إعلان الحاكم مساء الإثنين تمديد إجراءات الحجر في ولايته البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة حتى 30 نيسان/أبريل.

وختم الحاكم رسالته المصوّرة بمناشدة سكان الولاية ملازمة منازلهم. وقال "أطلب مجدّداً من الجميع ملازمة منازلهم لأن المرض كما تلاحظون لا ينتقي ضحاياه ويتفشّى بسرعة".

وبلغت الحصيلة الرسمية للمصابين بفيروس كورونا المستجدّ في ولاية ريو 3140 شخصاً توفي منهم 224، في حين بلغت الحصيلة الإجمالي في البرازيل بأسرها 25.262 إصابة بينها 1532 وفاة.

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