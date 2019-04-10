هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2019 09:49 ص

رصدت منظمة العفو الدولية 690 عملية إعدام في العالم خلال العام 2018 وهو أدنى مستوى تسجله منذ عقد رغم ارتفاع الاعدامات في دول عدة من بينها الولايات المتحدة واليابان.

لكن المنظمة أوضحت في تقريرها السنوي حول عقوبة الاعدام الأربعاء أن هذه الأرقام لا تشمل الصين حيث تعتبر هذه المسألة من أسرار الدولة. وأوضحت منظمة العفو "نظن أن الإعدامات تحصى بالآلاف" في الصين.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو إن "تراجع عدد الإعدامات على الصعيد العالمي يثبت أن حتى أكثر الدول تحفظا بدأت تتغير وتدرك أن عقوبة الإعدام ليست الحل".

وقد تراجعت عمليات الإعدام بنسبة 31 % مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضح نايدو "هذا يحدونا إلى الأمل بأن هذه العقوبة الوحشية والرجعية ستصبح مع الوقت من مخلفات الماضي".

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن التراجع عائد خصوصا إلى التعديلات التي أدخلت إلى قانون مكافحة المخدرات في إيران حيث تراجعت الإعدامات بنسبة 50 % و"بانخفاض في الأرقام في بعض الدول التي تنفذ غالبية عمليات الإعدام" ولا سيما العراق وباكستان والصومال.

والدول التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام بشكل كبير هي إضافة إلى الصين، إيران (253) والسعودية (149) وفيتنام (85) والعراق (52). وسجل في الدول الأربع الأخيرة حوالى 78 % من مجموع الإعدامات المنفذة في العالم.

ورغم التراجع العام، ارتفعت حالات الإعدام في دول عدة ولا سيما الولايات المتحدة (25) واليابان (15) وسنغافورة (13) وجنوب السودان (7) وبيلاروسيا (4). وقد استأنفت تايلاند من جهتها تنفيذ عقوبة الإعدام التي لم تكن قد لجأت إليها منذ العام 2009.

وبالمحصلة، نفذ 20 بلداً عقوبات إعدام في عام 2018، بقطع الرأس في السعودية، وبالكهرباء في الولايات المتحدة، وشنقاً في كل من أفغانستان واليابان وسنغافورة، وبالحقنة القاتلة في الصين والولايات المتحدة وتايلند وبإطلاق النار في كوريا الشمالية واليمن.

-"إجماع عالمي"-

ورصدت منظمة العفو الدولية من ناحية أخرى 2531 حكم إعدام حول العالم العام الماضي، وهو رقم لا يشمل الصين، مقابل 2591 حكم إعدام في عام 2017، ما يجعل عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم 19336 شخصاً.

وأعربت المنظمة عن قلقها من "الارتفاع الهائل" لعدد أحكام الإعدام التي صدرت في بعض البلدان.

وارتفعت أحكام الإعدام في العراق بأربعة أضعاف إلى ما لا يقل عن 271 حكماً في عام 2018، وارتفعت بنسبة 75% في مصر ليسجل فيها عام 2018 ما لا يقل عن 717 حكم إعدام.

ورغم تلك الأرقام، رأت المنظمة أن الإعدام "يتراجع" بشكل واضح حول العالم، مع تعدادها لأكثر من مثل حول العالم عن إجراءات تتخذ لوضع حدّ لهذه العقاب.

واعتمدت بوركينا فاسو قانون عقوبات جديد لا يتضمن عقوبة الإعدام، فيما أعلنت كل من غامبيا وماليزيا عن وقف تنفيذ عمليات الإعدام.

وفي الولايات المتحدة، اعتبرت ولاية واشنطن قانون عقوبة الإعدام غير دستوري في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وأكد كومي نايدو أن "على الدول المعنية الأخرى السير في الطريق نفسه"، مضيفاً "أن إجماعاً عالمياً بدأ يتكون ببطء لكن بثبات، يستهدف إلغاء اللجوء إلى الإعدام".

ووفق منظمة العفو الدولية، ألغت 106 دول، أي نصف دول العالم تقريباً، في أواخر عام 2018، عقوبة الإعدام لجميع الجرائم. والدول التي ألغت العقوبة في القانون أو لا تطبقها عملياً هي 142 دولة، وفق تقرير المنظمة.

وبحسب التقرير، فقد سجلت منظمة العفو الدولية ما "لا يقل عن 8 حالات تبرئة لسجناء كانوا محكومين بالإعدام في أربع دول"، واحدة منها في مصر واثنتان في الولايات المتحدة.

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