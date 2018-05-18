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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 06:15 م 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 18:15

متهمون ينتمون للمجموعة يمثلون امام المحكمة في كوسوفو في 18 ايار/مايو 2018

حُكم على ثمانية اسلاميين الجمعة بالحبس الى مدد تصل الى عشر سنوات بعد ادانتهم في كوسوفو ب"التخطيط لاعتداء ضد لاعبي كرة قدم اسرائيليين وجماهير" خلال تصفيات كأس العالم في 2016 في البانيا.

ودانت محكمة في بريشتينا عاصمة كوسوفو المتهمين الثمانية وهم البان بالتخطيط للاعتداء في بلدة شكودر في شمال غرب البانيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، كما اعلن القاضي حمدي ابراهيمي.

واوضح ابراهيمي ان المجموعة "قررت زرع متفجرات تحت جسر عند مدخل بلدة شكودر من جهة مطار ريناس حيث كان افرادها ينوون تفجيرها" لدى مرور موكب المنتخب الاسرائيلي.

وكانت شرطة كوسوفو، نجحت، بالتعاون مع السلطات الالبانية، بالتنصت على المجموعة لمنع الهجوم، ما اسفر عن توقيف كافة افرادها.

ولاسباب امنية تم نقل المباراة الى الباسان، على بعد نحو 45 كلم من العاصمة تيرانا، حيث اقيمت تحت حماية امنية مشددة.

وخططت المجموعة التي تضم مقدونيا وسبعة كوسوفيين لاعتداءات في كوسوفو ضد زعماء سياسيين ودبلوماسيين.

وحكم على قائد المجموعة فيشار ايبيشي (38 عاما) بالحبس عشر سنوات كما حكم على خمسة آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين ثلاث وست سنوات.

ورفض ايبيشي وثلاثة متهمين آخرين حضور الجلسة وفضلوا البقاء في زنزاناتهم.

وحكم على اثنين من المجموعة، كانا اقرا بالذنب في التهم الموجهة اليهما مع بدء المحاكمة اواسط 2017 بالحبس 18 شهرا لكل منهما.

ويبلغ عدد سكان كوسوفو 1,8 ملايين نسمة، نحو 90 بالمئة منهم غير متشددين دينيا.

ومؤخرا شهدت كوسوفو ازديادا في صفوف المتطرفين. وقاتل مئات من الشبان الكوسوفيين في سوريا الى جانب تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة.

وقتل اكثر من خمسين منهم في المعارك.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب