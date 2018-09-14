حبس متظاهر ألماني خمسة أشهر لتأديته التحية النازية المحظورة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
تظاهرة لليمين المتطرف في كيمنتس في 7 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
قضت محكمة ألمانية الجمعة بحبس رجل يبلغ 35 عاما خمسة أشهر لتأديته "تحية هتلر" النازية المحظورة خلال تظاهرة لليمين المتطرف في مدينة كيمنتس في شرق البلاد في آب/أغسطس الماضي.
وهذا الحكم أشد قسوة من حكم مع وقف التنفيذ صدر الخميس بحق متهم آخر كان أدى التحية النازية خلال تظاهرة على خلفية مقتل رجل ألماني بيد مشتبه بهم أشارات تقارير إلى أنهم طالبو لجوء.
وقال المتحدث باسم محكمة كيمنتس لمحطة "إم دي آر" التلفزيونية المحلية إن الحكم بالحبس اعتُبر مناسبا في هذه القضية لأن للمتهم سوابق بينها القيام باعتداء.
ولبى آلاف المتظاهرين دعوة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف وحركة "بيغيدا" المعادية للإسلام للمشاركة في مسيرة احتجاجا على مقتل الألماني دانيال هـ. طعنا في 26 آب/أغسطس.
وفي مشاهد أثارت صدمة في ألمانيا ظهر عدد من الأشخاص يؤدون التحية النازية علنا خلال مشاركتهم في تظاهرات وآخرون يطلقون شعارات معادية للأجانب.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب