حجب الثقة عن وزير العمل الايراني
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير العمل الايراني علي ربيعي يتحدث امام البرلمان في 13 آذار/مارس.(afp_tickers)
صوت مجلس الشورى الايراني الاربعاء على حجب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب طريقة معالجة الحكومة للازمة الاقتصادية التي تفاقمت مع اعادة فرض العقوبات الاميركية.
وصوت 129 نائبا على مذكرة لحجب الثقة عن الوزير مقابل 111 ما يعطي الرئيس الايراني حسن روحاني مهلة ثلاثة أشهر ليعين وزيرا جديدا.
وتعرض روحاني لضغوط متزايدة في الاسابيع الماضية لاجراء تعديل على فريقه الاقتصادي.
وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015 الى اعادة فرض أول دفعة من العقوبات الاميركية الثلاثاء على ايران.
لكن ايران تواجه أساسا مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون ان يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها.
وربيعي (62 عاما) من أبرز حلفاء الرئيس روحاني وكان مستشارا للرئيس الاسبق الاصلاحي محمد خاتمي بين 1997 و 2005.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب