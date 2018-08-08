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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 10:12 ص 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:12

وزير العمل الايراني علي ربيعي يتحدث امام البرلمان في 13 آذار/مارس. (afp_tickers)