هذا المحتوى تم نشره يوم 07 نوفمبر, 2019 07:11 م

عناصر من القوات المسلحة في بوركينا فاسو، التي تتعرض لاعتداءات دموية، اثناء تمرينات عسكرية قرب العاصمة واغادوغو في 13 نيسان/ابريل 2018.

أعلن الحداد الوطني لثلاثة ايام الخميس في بوركينا فاسو بعد كمين الاربعاء الذي استهدف قافلة شركة مناجم كندية واوقع 38 قتيلا، في اعتداء "ارهابي" هو الاكبر من نوعه في البلاد.

وقال رئيس البلاد روك مارك كريستيان كابوري في رسالة عبر التلفزيون "أعلن بداية من الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر حدادا وطنيا لمدة 72 ساعة".

وأوضح ان "الحصيلة الموقتة بلغت 38 قتيلا" وانه تم نقل الجرحى الى مستشفى فادا نغورما المدينة الكبيرة في شرق البلاد والى العاصمة واغادوغو.

وكان حاكم المنطقة الشرقية العقيد سيدو سانو أعلن مساء الاربعاء حصيلة من 37 قتيلا و60 جريحا.

وجميع الضحايا من بوركينا فاسو، بحسب مصدر أمني.

وندد الرئيس ب "اعمال دنيئة (..) تهدف الى بث البلبلة بين شعبنا وزعزعة ديمقراطيتنا".

والاعتداء الذي نفذه مسلحون مجهولون صباح الاربعاء استهدف قافلة من خمس عربات تنقل عمالا في منجم ذهب في بونغو تستغله شركة سيمافو الكندية.

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