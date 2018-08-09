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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 01:31 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:31

رجال إطفاء يكافحون الحريق بالقرب من مونشيكي في منطقة الغارف السياحية في 08 آب/اغسطس 2018

سيطر رجال الاطفاء في البرتغال على حريق هائل يكافحونه منذ أسبوع في منطقة مونشيكي بجنوب البرتغال، لكنهم يبقون في حالة تأهب قصوى خوفا من أن تستعر النيران من جديد، كما اعلنت ادارة الدفاع المدني.

وعلى بعد آلاف الكيلومترات، في كاليفورنيا أدى الحريق "كار" المشتعل منذ 23 تموز/يوليو الى مقتل شخص هو رجل في فرق إلاطفاء يعمل ميكانيكيا للمعدات، الخميس في حادث سير كما قالت ادارة الاطفاء في الولاية "كالفاير".

وأعلنت باتريسيا كاسبار الناطقة باسم السلطة الوطنية للدفاع المدني في البرتغال مساء الخميس "يمكننا القول إنه تمت السيطرة على الحريق". وأضافت ان "خطر الحرائق ما زال كبيرا" بسبب الظروف الجوية غير المؤاتية "مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة في الهواء" متوقعين في الساعات المقبلة.

وما زال أكثر من 1300 محترف تساعدهم أربع طائرات يعملون في المكان.

وكانت كاسبار أعلنت قبل ساعات أن "حدة الرياح تراجعت. لم يعد هناك جبهة نشيطة لكننا سنبقى متيقظين لان خطر حدوث حريق سيبقى مرتفعا الجمعة".

وواصلت طائرات رش المياه والروحيات حتى المساء رحلات الذهاب والاياب بين البحر والجبال للسيطرة على الحريق الذي أدى إلى تدمير حوالى 27 الف هكتار من الأراضي.

وسمح الهدوء بعد ظهر الخميس للقرويين بمغادرة المدارس والمراكز الرياضية ومراكز الإيواء في المنطقة للعودة إلى بيوتهم.

واضطر رجال الاطفاء والدرك ليقوموا ليل الاربعاء الخميس بإجلاء سكان بلدات قريبة من مدينة سيلفيس التي يقترب منها الحريق.

وروى جيري اتكنيز (80 عاما) وهو انكليزي يعيش بالقرب من سيلفيس "كان الأمر مخيفا جدا لأن الشرطة ورجال الإطفاء نزلوا في شوارعنا الصغيرة ولم يكن لدينا كهرباء لساعات (...) طلبت منا الشرطة أن نستعد لاجلائنا وهذا ما فعلناه (...) كنا نراقب الحريق كل هذا كان متعبا".

ومنذ اندلاعه، أسفر الحريق عن جرح 39 شخصا أحدهم إصابته خطيرة. وقالت باتريسيا غاسبار إن "21 منهم هم من رجال الاطفاء".

وتم إخلاء مئات من السكان والمصطافين من محيط مونسيكي التي يبلغ عدد سكانها ستة آلاف نسمة وتقع على بعد 164 كيلومترا الى الجنوب من لشبونة.

وتشهد هذه المنطقة المرزوعة باشجار الصنوبر والصبار القابلة للاشتعال بسرعة وتقطعها وديان وعرة، حرائق باستمرار.

وقالت كونسيساو كروز التي تعمل ممرضة في أحد مراكز الإيواء في مدينة بورتيماو المجاورة ان "مونشيكي تشبه إلى حد ما فنجانا. حتى الآن أحرقت النيران محيطها لكن هذه المرة اشتعلت في الداخل، لذلك صدم السكان".

- إجلاء حيوانات -

وصل دخان الحريق الى شواطىء الغارف لكن الرياح التي كانت تعصف باتجاه الشمال سمحت بتبديدها الخميس.

وأجبر تقدم الحريق السلطات على اجلاء 29 من حيوان الوشق الايبري من مركز تكاثر هذا النوع المهدد بالانقراض، حسبما اعلن معهد حماية الطبيعة والغابات في بيان.

وكانت الحكومة اتخذت إجراءات واسعة هذه السنة في جميع أنحاء البلاد لتجنب تكرار الحرائق المفجعة التي حدثت في 2017 وأسفرت عن سقوط 114 قتيلا. لكنها واجهت انتقادات لتقصيرها في تنسيق عمليات الإغاثة.

- استقرار الوضع في اسبانيا -

في اسبانيا حيث يكافح أكثر من 700 رجل إطفاء حريقا في منطقة فالنسيا يهدد بالتقدم باتجاه منتجع غانديا، تأمل السلطات في استبعاد هذا الخطر.

وقال مدير وكالة الحالات الطارئة في فالنسيا خوسيه ماريا انخيل ان الحريق "استقر" وعبر عن أمله في تحسن خلال نهار الجمعة.

وتبين ان النيران اشتعلت بسبب البرق الذي حدث خلال عاصفة كهربائية الاثنين.

وارتفعت حصيلة ضحايا موجة الحر في اسبانيا منذ أسبوع إلى عشرة قتلى مع تأكيد وفاة رجل في الحادية والأربعين في ضربة شمس في كاتالونيا.

- ثمانية قتلى في كاليفورنيا -

في كاليفورنيا أدى الحريق "كار" الى موت ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الاطفاء.

وقد دمر حوالى 72 ألف هكتار من لأراضي ولم يتم السيطرة سوى على 48 بالمئة منه، حسب آخ حصيلة نشرها مركز مكافحة الحرائق في الولاية "كالفاير" مساء الخميس.

ولقي رجلا إطفاء آخران مصرعهما في الأسابيع الأخيرة في الحريق "فرغوسن" جنوبا، الذي أدى إلى إغلاق جزئي لمحمية يوسيمايت الوطنية.

وأخيرا، أصبح الحريق الذي يطلق عليه اسم "ميندوسينو كومبليكس" ويتألف من بؤرتين في شمال الولاية، منذ مساء الاثنين الأوسع في التاريخ الحديث لكاليفورنيا.

وكان صباح الخميس يمتد على مساحة تزيد على 123 الف هكتار وتمت السيطرة عليه بنسبة 51 بالمئة.

بور-بكر/اا/نور

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