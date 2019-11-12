هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 06:43 ص

فرق الاطفاء والاغاثة تستعد للانتشار من مركز قيادة في بوناه بولاية كوينزلاند، الثلاثاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

وصلت حرائق الغابات إلى مسافة بضعة كيلومترات من وسط مدينة سيدني الأسترالية الثلاثاء ما دفع رجال الإطفاء لرشّ مواد مانعة للاشتعال على الأشجار وأسطح المنازل في ضاحية في شمال المدينة التي تعد أكبر مدن البلاد.

وقالت السلطات إن حريقا خرج عن السيطرة في ضواحي سيدني، فيما هناك حريق آخر تحت السيطرة.

وأظهرت لقطات جوية ألسنة اللهب مشتعلة في غابة أشجار كينا في تورامورا على الساحل الشمالي لسيدني على بعد حوالي 15 كيلومترا من وسط المدينة. ونشرت السلطات رجال الاطفاء في المنطقة لحماية المنازل.

حذرت دائرة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز السكان من أن "الحريق يمتد بسرعة"، مضيفة أن "الممتلكات تحت التهديد".

ولم ترد تقارير فورية عن وصول الحرائق لأي مبانٍ أو ممتلكات في المنطقة.

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