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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 08:03 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:03

صورة التقطها ديفيد بورتر في 18 آذار/مارس 2018 لحرائق قرية تاثرا في مقاطعة ساوث نيو ويلز الاسترالية

اعلنت السلطات الاسترالية ان حرائق عنيفة في احراج اججتها درجات الحرارة المرتفعة ورياح عنيفة، ادت الى تدمير عشرات المنازل ونفوق اعداد كبيرة من الماشية.

وعلى الرغم من الاضرار قالت السلطات انه لم يسجل سقوط ضحايا.

ودمر او تضرر نحو سبعين مسكنا في تاثرا القرية الساحلية بجنوب مقاطعة نيو ساوث ويلز.

كما احترق اربعون الف هكتار من الاراضي في جنوب غرب مقاطعة فيكتوريا المجاورة التي شهدت في نهاية الاسبوع عشرات الحرائق التي قضت على قطعان للابقار والثيران.

وقال شين فيتسيمنز مسؤول ادارة الاطفاء في نيو ساوث ويلز لشبكة "سكاي نيوز" في استراليا "شهدنا ظروفا مأساوية بعد ظهر امس لسكان تاثرا، سببها خصوصا هذه الاجواء الحارة جدا والجافة جدا والرياح الشديدة".

وروى ديفيد بورتر الذي قيم في القرية انه هرب الى بلدة بيغا المجاورة. وقال "عندما اقترب الحريق كان يمكننا في الواقع سماع حفيف النار. من المخيف رؤية امر قوي جدا ولا يمكن وقفه، يتقدم".

ويشهد جنوب شرق استراليا حاليا ارتفاعا غير عادي في درجات الحرارة.

ويقول الخبراء ان هذه الحرائق تشير الى استمرار موسم حرائق الغابات الذي يأتي عادة في الصيف بين كانون الاول/ديسمبر وشباط/فبراير، بسبب التغيرات المناخية.

وصرح غريغ الن الناطق باسم ادارة الاطفاء ان اكثر من الف هكتار احترقت في تاثرا فيما يحاول نحو ستين رجل اطفاء اخماد النيران.

وفي ولاية فيكتوريا قال رئيس الوزراء دانيال اندروز ان الحرائق اتت على 18 منزلا. وصرح لصحافيين "بحجم الحرائق وكثافتها وسرعتها، نحن محظوظون بعدم سقوط قتلى او جرحى".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب