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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 08:03 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:03

صورة التقطها ديفيد بورتر في 18 آذار/مارس 2018 لحرائق قرية تاثرا في مقاطعة ساوث نيو ويلز الاسترالية (afp_tickers)