محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 11:00 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:00

حريق غابة في 24 آب/اغسطس 2018 في كلاوسدورف بشمال شرق ألمانيا (afp_tickers)