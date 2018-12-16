حرائق في روسيا تسفر عن مصرع 10 اشخاص بينهم 6 أطفال

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 ديسمبر, 2018 11:52 ص

ستة أطفال وأربعة شبان توفوا الأحد في حرائق اندلعت بمنازل في عدد من المدن الروسية.

لقي ستة أطفال وأربعة شبان مصرعهم الاحد في حرائق اندلعت في مساكن عدد من مدن روسيا، كما ذكرت وسائل إعلام روسية.

فقد توفي ثلاثة أطفال في الحريق الذي اندلع في منزل بقرية باشكيري، جنوب جبال الأورال، كما أوضحت وكالة ريا نوفوستي.

وأضافت الوكالة أن الأطفال الذين يبلغ عمر أحدهم سنتين، وعمر الاثنين الآخرين أربع سنوات، قد تركوا على ما يبدو وحدهم في المنزل.

وقضى طفلان آخران في حريق اندلع الأحد في قرية كراسني كوت بمنطقة ساراتوف (جنوب)، كما أوضحت وكالة أنترفاكس.

وفي المقابل، لقي طفل صغير واثنان من البالغين مصرعهم في الحريق الذي اندلع الأحد في أحد مساكن كازان، عاصمة تترستان، كما أكدت وزارة الأوضاع الطارئة في هذه الجمهورية في الاتحاد الروسي (جنوب غرب).

من جهة أخرى، لقي شابان مصرعهما وأصيب ثلاثة أطفال بجروح الأحد في حريق اندلع بمنزل في بيريسفيت، بمنطقة موسكو، كما أوردت وكالة ريا نوفوستي.

وبسبب الفساد، غالبا ما تتعرض تدابير مكافحة الحرائق للإهمال في روسيا، فيما يمنح موظفون رخص بناء في مقابل تلقي رشى.

ومات 64 شخصا منهم 41 طفلا في آذار/مارس، في الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو في سيبيريا.

وبعد هذه المأساة، تلقى المدعون العامون المحليون الأمر بالتدقيق في قواعد السلامة للمراكز التجارية والاماكن الثقافية والترفيهية في جميع أنحاء روسيا.

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