محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 06:17 م 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 18:17

عناصر امنية من فريق التحقيق في الهجوم الانتحاري ضد قافلة من الاتحاد الاوروبي في مقديشو الاثنين في 1 تشرين الاول/اكتوبر 2018 (afp_tickers)