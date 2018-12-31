حركة طالبان أجرت محادثات جديدة مع مسؤولين في إيران (طهران)

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 08:23 ص

الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في مقابلة مع وكالة فرانس برس في طهران في 02 تشرين الاول/اكتوبر 2018

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدا من حركة طالبان الأفغانية كان موجودا الأحد في طهران لإجراء مفاوضات مع مسؤولين إيرانيين كبار.

وقال بهرام قاسمي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "أمس (الأحد) كان وفد من طالبان موجودا في طهران وأجرى مفاوضات مكثفة مع الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية (عباس) عراقجي".

وأضاف أن هذه المفاوضات تهدف إلى "المساعدة" في عملية السلام في أفغانستان. وقال إن الهدف الرئیسي للمحادثات هو إیجاد آلیة وفرص للمساعدة في الحوار بین الجماعات الأفغانیة والحكومة الأفغانیة لدفع عملیة السلام قدما".

وكانت إيران أعلنت في 26 كانون الأول/ديسمبر أنها أجرت محادثات مع حركة طالبان الأفغانية، بعد أيام من مشاركة المتمرّدين في "مؤتمر للمصالحة" في أبوظبي.

وتتشارك إيران وأفغانستان حدودا بطول نحو 950 كلم، وللعلاقات بين البلدين تاريخ طويل من التعقيدات.

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