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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 03:05 ص 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:05

صورة التقطت في 2 نيسان/ابريل 1991 لجلال الدين حقاني (وسط) مع قياديين من شبكة حقاني في ميرانشاه في باكستان (afp_tickers)