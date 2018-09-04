حركة طالبان الأفغانية تعلن وفاة زعيم شبكة حقاني (سايت)
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صورة التقطت في 2 نيسان/ابريل 1991 لجلال الدين حقاني (وسط) مع قياديين من شبكة حقاني في ميرانشاه في باكستان(afp_tickers)
أعلنت حركة طالبان الأفغانية وفاة جلال الدين حقّاني زعيم شبكة حقّاني المتمردة التي تقاتل قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان وذلك بعد صراع طويل مع المرض، كما أفاد موقع سايت لرصد المواقع المتطرفة على الانترنت.
وقالت طالبان في بيان أورده سايت إن حقّاني "كما تحمّل خلال شبابه وتمتّعه بالصحة مشقّات كبيرة في سبيل دين الله، فقد تحمّل أيضا مرضاً طويلاً خلال سنواته الأخيرة".
وكان جلال الدين حقاني أسس الشبكة التي تحمل إسمه في ثمانينات القرن الماضي وذلك لمحاربة الوجود السوفياتي في أفغانستان وكان حصل على مساعدة من الولايات المتحدة وباكستان.
إلا أن حقّاني الذي شغل منصب وزير في نظام طالبان خلال التسعينات إنتقل اعتبارا من العام 2001 الى محاربة القوات الاميركية وقوات الحلف الاطلسي بعد غزوها أفغانستان وإطاحتها نظام طالبان.
وشبكة حقّاني هي الجناح المتطرف في حركة طالبان وقد نسبت إليها هجمات عدة في أفغانستان بعضها ضد القوات الاميركية وقوات الحلف الاطلسي كما يُشتبه بأنها على علاقة مع تنظيم الدولة الاسلامية الذي شنّ اعتداءات دامية في كابول.
وعلق دبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته في كابول قائلا "أشك بأن تغير وفاته أي شيء".
ويدير الشبكة حاليا سراج الدين حقاني أحد أبناء جلال الدين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب