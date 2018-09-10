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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 07:58 ص 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:58

فريقان من حركتي التمرد الكولومبيتين يلعبان مباراة لكرة القدم في منطقة انتيوكيا في 19 حزيران/يونيو 2018

أكدت حركة التمرد الكولومبية "جيش التحرير الوطني" الاثنين أن الشروط التي طرحها الرئيس إيفان دوكي لاستئناف محادثات السلام في كوبا "غير مقبولة"، متهمة اياه بوقف العملية.

وعندما تولى الرئاسة في 7 آب/اغسطس خلفا لخوان مانويل سانتوس، حدد دوكي لنفسه فترة شهر لاتخاذ موقف من المحادثات مع جيش التحرير الوطني التي تجرى في كوبا، وتوقفت أيام الحكومة السابقة. وانتهت هذه المهلة الجمعة.

واعلن مفاوضو جيش التحرير الوطني في هافانا في بيان أن "هذه الحكومة" التي ترفض الاعتراف بالاتفاقات المعقودة ايام رئاسة الرئيس السابق "وتفرض من جانب واحد شروطا غير مقبولة (...) تنهي عملية الحوار" التي تهدف للتوصل الى اتفاق سلام.

ويدعو البيان إلى استئناف المحادثات "من دون مزيد من التسويف".

وكان دوكي طالب السبت بالافراج عن جميع الرهائن التي يحتجزها جيش التحرير الوطني، والذين تقدر السلطات عددهم ب 16، جاعلا من ذلك شرطا لاستئناف محادثات السلام.

ويتركز اهتمام السلطات على مجموعة من تسعة من عناصر الشرطة وعسكريين وعملاء متعاقدين مع الدولة. وقد خطفهم "جيش التحرير الوطني" خلال عمليات شنت منذ تعليق المحادثات مطلع آب/أغسطس. وافرج عن ثلاثة رهائن آخرين وعسكريين الاربعاء الماضي.

و"جيش التحرير الوطني" هو آخر حركة تمرد في البلاد منذ نزع سلاح القوى المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك، ماركسيون) التي تحولت حزبا سياسيا بعد اتفاق السلام التاريخي الموقع اواخر 2016.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب