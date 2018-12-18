حرمان أونغ سان سو تشي من جائرة كورية جنوبية للدفاع عن حقوق الإنسان

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 11:10 ص

البورمية أونغ سان سو تشي (الى اليمين) تتسلم جائزة غوانغجو لحقوق الانسان 2004 في غوانغجو بكوريا الجنوبية في 31 كانون الثاني/يناير 2013

أعلنت واحدة من أكبر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الكورية الجنوبية الثلاثاء، أنها ستجرد الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي من جائزة منحتها إياها في 2004 بسبب "لامبالاتها" حيال الازمة التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة.

ولم تتمكن أونغ سان سو تشي التي كانت آنذاك منشقة مثيرة للاعجاب، من الذهاب لتسلم جائزة غوانغجو لحقوق الانسان، لأن المجموعة العسكرية الحاكمة كانت قد وضعتها في الاقامة الجبرية.

ومنذ ذلك الحين، وصل حزبها الى الحكم وباتت الزعيمة الفعلية لبورما. وهي تواجه حاليا كثيرا من الانتقادات الصادرة عن المجموعة الدولية بسبب رفضها ادانة اعمال العنف ضد الروهينغيا وعدم تعاطفها معهم.

ومنذ 2017، فر اكثر من 720 الف مسلم روهينغي من التجاوزات التي ارتكبها الجنود البورميون والميليشيات البوذية، ووصفت الامم المتحدة هذه الأزمة بأنها "إبادة".

وقال شو جين-تاي، المتحدث باسم "مؤسسة نصب 18 مايو التذكاري" لوكالة فرانس برس، ، إن "لا مبالاتها حيال الاعمال الوحشية المرتكبة ضد الروهينغا مخالفة للقيم التي تدافع عنها هذه الجائزة، أي حماية حقوق الانسان وتعزيزها". وبالتالي، قرر مجلس الادارة الاثنين سحب الجائزة منها.

وقد أنشئت هذه المؤسسة في 1994 لتخليد ذكرى الانتفاضة الديموقراطية لغوانجو في 1980 التي قمعها الجيش الكوري الجنوبي بحمام دم بسقوط أكثر من 200 قتيل وجريح.

والانتفاضة ضد الدكتاتور العسكري شون دو-هوا، ألهمت الحركة الاحتجاجية التي بلغت ذروتها من خلال بسط الديموقراطية بعد سبع سنوات.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، سحبت منظمة العفو الدولية من أونغ سان سو تشي جائزة منحتها اياها في 2009، معتبرة أنها "خانت القيم التي كانت تدافع عنها".

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