هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 04:07 ص

نشرة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" حول حرية الصحافة في العالم في 25 نيسان/ابريل 2018 في باريس

أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية في تقريرها للعام 2019 أن حرية الصحافة واصلت تراجعها غي عدد من الدول، موضحة أن المناطق "الآمنة" للصحافيين تصبح نادرة.

وقالت المنظمة إن 24 بالمئة فقط من 180 بلدا ومنطقة تمت دراستها تبدو في وضع "جيد" أو "أقرب إلى الجيد" لحرية الصحافة، مقابل 26 بالمئة في 2018.

من جهة أخرى، حذرت المنظمة من أن الكراهية للصحافيين من قبل القادة الشعبويين أو المستبدين تتحول إلى عنف.

وقالت إن عداء القادة السياسيين لوسائل الإعلام شكل "تحريضا متزايدا على أعمال عنف متكررة أثارت مستوى غير مسبوق من الخوف والخطر على الصحافيين".

وأضافت أن "العداء للصحافيين إن لم تكن الكراهية التي يكنها قادة سياسيون في بعض الدول للصحافيين أدت في نهاية المطاف إلى أعمال أكثر خطورة".

وأشارت إلى "تزايد المخاطر، ونتيجة لذلك، تزايد الخوف في بعض الأماكن" بين الصحافيين، موضحة أن المضايقات والتهديدات بالقتل والاعتقالات التعسفية تصبح أكثر فأكثر جزءا من "مخاطر المهنة".

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