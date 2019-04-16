هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2019 10:12 ص

نساء يصلين خارج قبة الصخرة داخل الحرم القدسي في القدس الشرقية في 22 آذار/مارس 2019

اندلع حريق صغير مساء الإثنين في إحدى غرف الحراسة في باحة المسجد الأقصى بالقدس المحتلة لكن تمت السيطرة عليه وإخماده، وما زال المسجد مفتوحا أمام المصلين والزوار.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان الثلاثاء إن الحريق الذي سيطر عليه طاقم إطفائية المسجد الأقصى، سببه لعب الفتية بالنار، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية "تم إخماد الحريق سريعا" مشيرة إلى أنه جاري التحقيق في أسبابه.

وتقع غرفة الحرس التي اندلعت فيها النيران أمام المصلى القبلي بالقرب من الدرج المفضي إلى المصلى المرواني، أحد المصليات داخل المسجد.

وتزامن الحريق في المسجد مساء الإثنين مع احتراق كاتدرائية نوتردام في باريس.

ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها على الإثر.

والمسجد الأقصى رمز ديني ووطني للفلسطينيين، ويمكن للمسلمين زيارته في أي وقت، كما يمكن لليهود الوصول إليه في أوقات معينة، لكنهم لا يستطيعون الصلاة فيه.

وتشرف القوات الإسرائيلية على جميع الطرق والأبواب المؤدية إلى المسجد الذي تدخله إذا ما حصلت اضطرابات.

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