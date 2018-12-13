حريق في مستودع للجنة الانتخابية قبل عشرة أيام من الانتخابات في الكونغو الديموقراطية (السلطات)

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 05:21 ص

ذكرت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس أن حريقا اندلع في مستودع للجنة الانتخابية لجمهورية الكونغو الديموقراطية في كينشاسا ليل الأربعاء الخميس، قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كورنيي نانغا إن "حريقا اندلع حوالى الساعة الثانية (01,00 ت غ) في أحد المستودعات المركزية التي وضعت فيها معدات انتخابية لمدينة طينشاسا تحت الحراسة".

وكانت سحابة كثيفة من الدخان الأسود ظاهرة عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش.

وتشهد الكونغو الديموقراطية في 23 كانون الاول/ديسمبر انتخابات سيتم خلالها خصوصا اختيار رئيس خلفا لجوزف كابيلا الذي يتولى السلطة منذ 18 عاما.

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