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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أغسطس, 2018 11:03 م 18 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:03

اعلن الصليب الاحمر الكونغولي في حصيلة جديدة نقلت الى وكالة فرانس برس السبت ان مئتي شخص على الاقل قتلوا وجرح عشرات مساء الجمعة في شرق الكونغو الديموقراطية اثر انفجار صهريج للوقود ادى الى احراق قرية. (afp_tickers)