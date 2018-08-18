حريق يأتي على حوالى 200 منزل في شرق الكونغو الديموقراطية
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اعلن الصليب الاحمر الكونغولي في حصيلة جديدة نقلت الى وكالة فرانس برس السبت ان مئتي شخص على الاقل قتلوا وجرح عشرات مساء الجمعة في شرق الكونغو الديموقراطية اثر انفجار صهريج للوقود ادى الى احراق قرية.(afp_tickers)
أعلنت السلطات في شرق الكونغو الديموقراطية السبت أن حوالى 200 منزل دمّرت و500 أسرة شرّدت من جرّاء حريق اندلع الجمعة في منطقة بوكافو بسبب أطفال كانوا يطهون طعاماً، مشيرة الى ان الأضرار اقتصرت على الماديّات.
وقال أيفاريست مانيغابي رئيس بلدية إيباندا لوكالة فرانس برس إن الحريق أتى على 197 منزلاً وألحق أضراراً بحوالي 40 منزلاً آخر.
وأوضح أن أطفالاً كانوا يطهون طعاماً في منزلهم حين امتدّت النيران الى فراش مجاور فاندلع الحريق الذي سرعان ما التهم منازل الحي، الواحد تلو الآخر، ولم يتم إخماده الا بعد ثلاث ساعات.
وبحسب إذاعة أوكابي التابعة لبعثة الأمم المتحدة فإن الحريق أتى على المنشأة الطبية الوحيدة في الحي.
وقال الطبيب بيار كاسولي لإذاعة أوكابي "لقد أجلينا المرضى الذين نعالجهم وعددهم 50 مريضا. صيدليّتنا التي كانت تحتوي على كل المستلزمات والبالغة قيمتها خمسة آلاف دولار استحالت رمادا".
واندلعت في الاشهر الاخيرة حرائق عدة في عاصمة ولاية كيفو الجنوبية المكتظة بالسكان.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب