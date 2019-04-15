هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 06:55 م

من الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس في 15 نيسان/ابريل 2019

اندلع حريق هائل الاثنين في كاتدرائية نوتردام في باريس ادى الى انهيار برجها التاريخي واثار صدمة في فرنسا والغرب.

ووصفت رئيسة بلدية باريس ان هيدالغو ما يحصل بانه "حريق رهيب" فيما تجمع الفرنسيون في محيط الصرح الديني والسياحي الشهير وهم يتحسرون لمشاهدة النيران تلتهم سقف الكاتدرائية وبرجها.

وتوجه الرئيس ايمانويل ماكرون الى المكان مؤكدا انه "يشاطر الامة الامها" ومضيفا "انا حزين هذا المساء لرؤية جزء منا يحترق".

وافادت فرق الاطفاء ان الحريق "مرتبط على الارجح" بورشة الترميم التي تشهدها الكاتدرائية، علما بانه اندلع قبل بضعة ايام من احتفال المسيحيين الكاثوليك بعيد الفصح.

وبثت التلفزيونات ومواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا صورا ومشاهد مؤثرة للنيران تلتهم سقف الكنيسة فيما غطت المكان سحابة كثيفة من الدخان.

واوضح عنصر الاطفاء ان الحريق الذي انتشر بسرعة اندلع قرابة الساعة 16,50 ت غ في الكاتدرائية القوطية التي شيدت بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر.

وسرعان ما ادى الحريق الى انهيار برج الكاتدرائية الذي يبلغ ارتفاعه 93 مترا.

وقال مساعد رئيس بلدية باريس ايمانويل غريغوار "تم استنفار فريق خاص لمحاولة انقاذ كل التحف الفنية الموجودة".

وفي مؤشر الى خطورة ما يحصل، قرر ماكرون ارجاء مداخلته التلفزيونية المرتقبة حول ازمة السترات الصفراء، من دون ان توضح الرئاسة الفرنسية موعدها الجديد.

وكتبت هيدالغو على تويتر "حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام. فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيران".

من جهته، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحريق بأنه "فظيع" واقترح استخدام طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق.

واكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين ان كاتدرائية نوتردام في باريس تشكل "رمزا لفرنسا" و"لثقافتنا الاوروبية".

واكدت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو اودري ازولاي وقوف المنظمة "الى جانب فرنسا لحماية وترميم هذا التراث الذي لا يقدر بثمن".

وعلق المتحدث باسم مجمع الاساقفة في فرنسا ان "رمزا كبيرا للايمان الكاثوليكي يحترق".

وكتب رئيس بلدية لندن صادق خان على تويتر "مشاهد مؤلمة (...) لندن حزينة مع باريس اليوم".

كما ابدت الكنيسة الكاثوليكية في الاراضي المقدسة "تضامنها" مع فرنسا.

وافاد مراسل فرانس برس في المكان ان مئات من سكان باريس والسياح كانوا يراقبون بقلق الدخان الكثيف المتصاعد من جسور باريس المؤدية الى الكنيسة مع انتشار رائحته في الارجاء.

وقالت ناتالي (خمسون عاما) وهي فرنسية تقيم في لندن "هذا جنون، لا اصدق، اريد البكاء".

وعلق شخص اخر "امل الا يكون الامر اعتداء".

وتشهد الكاتدرائية خمسة قداديس كل يوم وسبعة في الاحاد. ويزورها نحو 13 مليون سائح كل عام.

وهي مدرجة على لائحة التراث العالمي منذ العام 1991

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