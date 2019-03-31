هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 03:00 ص

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مركز اقتراع في اسطنبول في 31 آذار/مارس 2019

أفادت وسائل اعلام رسمية أن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متخلف في الانتخابات البلدية للعاصمة أنقرة حيث يخوض منافسة حادة مع منافسيه، وهو ما قد يعد هزيمة رئيسية للحزب الحاكم بعد عقد ونصف عقد في السلطة.

ومع فرز 88 بالمئة من صناديق الاقتراع، حلّ مرشح المعارضة لبلدية أنقرة في الطليعة بنسبة 50,35 بالمئة، وخلفه مرشح حزب العدالة والتنمية بنسبة 47,43 بالمئة، وفق وكالة الاناضول الرسمية.

ونال مرشح العدالة والتنمية لبلدية اسطنبول 48,88 بالمئة من الأصوات الذي يخوض سباقا محموما مع مرشح المعارضة الذي يتبعه بنسبة 48,50 بالمئة، مع فرز 97 بالمئة من الصناديق.

وقال أردوغان في اسطنبول قبيل التوجه الى أنقرة لالقاء كلمة "كل فوز وكل خسارة هي نتيجة إرادة شعبنا، وايضا من متطلبات الديموقراطية التي يجب الاقرار بها".

وأضاف "سنعترف بأننا فزنا بقلوب شعبنا في المناطق التي حققنا الفوز فيها، وسنعترف بأننا لم ننجح كفاية في المناطق التي خسرناها".

وصوت الاتراك حتى الساعة 14،00 ت غ لاختيار رؤساء بلدياتهم وأعضاء مجالسهم البلدية ومخاتيرهم.

وفي وقت تواجه فيه تركيا أول انكماش اقتصادي منذ عشر سنوات، وتضخما قياسيا وبطالة متزايدة، تشكل هذه الانتخابات اختبارا لإردوغان بعد فوزه في كل الانتخابات منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه إلى السلطة عام 2002.

وفي وقت أكد إردوغان أن "بقاء الأمة" على المحك داعيا إلى "دفن أعدائها في صناديق الاقتراع"، دعت المعارضة من جهتها إلى اغتنام هذه الانتخابات الأخيرة قبل استحقاق 2023 لمعاقبة السلطة على سياستها الاقتصادية.

وفي مؤشر إلى أهمية هذه الانتخابات المحلية بالنسبة اليه، شارك إردوغان (65 عاما) بشكل نشط في الحملة فعقد أكثر من مئة مهرجان انتخابي خلال خمسين يوما، وألقى ما لا يقل عن 14 خطابا الجمعة والسبت في اسطنبول.

ويتم التركيز بصورة خاصة على ثلاثين بلدية كبرى في مدن تشكل الرئة الاقتصادية للبلاد، حيث تجري معارك حامية لا سيما في بورصة (شمال غرب) وأنطاليا (جنوب).

لكن الانتباه يبقى مركزا بصورة خاصة على العاصمة أنقرة، واسطنبول القلب الاقتصادي والديموغرافي لتركيا.

وسجل وقوع بعض الحوادث الأمنية في البلاد خلال هذا اليوم الإنتخابي، كان أبرزها شجار أمام مركز اقتراع في مدينة ملطية (شرق) تحول الى إطلاق نار اسفر عن مقتل شخصين بحسب السلطات التركية، فيما تم اعتقال أربعة أشخاص.

- "الاقتصاد انتهى!" -

وعمد إردوغان إلى إرسال رئيس وزرائه السابق بن علي يلديريم إلى اسطنبول، سعيا لتفادي هزيمة مذلة في هذه المدينة التي نشأ فيها وكان رئيس بلديتها بين 1994 و1998.

وفي أنقرة، حيث أرسل الرئيس وزيرا سابقا، يبدو الوضع أكثر تعقيدا في ضوء استطلاعات للرأي يتصدرها مرشح المعارضة منصور يافاس بفارق واضح.

وأعلن الأخير قبل أن يدلي بصوته في العاصمة "بمشيئة الله، سنحصل على نتيجة جيدة. لا شيء أهم من إرادة الناخبين".

ووجه الوضع الاقتصادي خيار العديد من الناخبين، مع بلوغ التضخم نسبة 20% أضرّت بشدّة بالقدرة الشرائية للأتراك.

وقال حسنو أكار بعد تصويته لصالح المعارضة في حي بيلكدوزو في اسطنبول "الاقتصاد سيء، الاقتصاد انتهى!".

وإدراكا منه للمشكلة، طلب إردوغان من بلديتي اسطنبول وأنقرة فتح محال للخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.

لكن بدل أن يتناول الصعوبات الاقتصادية التي ينسبها إلى "عملية من الغرب"، ركز إردوغان حملته على المسائل الأمنية، محذرا من خطر إرهابي يحاصر البلاد ومن قوى معادية تهددها.

وأعلن خلال تجمع انتخابي السبت في اسطنبول أن التصويت الأحد لن يكون على "سعر الباذنجان أو الطماطم أو الفلفل (...) إنها انتخابات من أجل بقاء البلاد".

وتواجه ائتلافان الأحد، هما ائتلاف حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية (قومي متشدد) من جهة، وحزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) وحزب "إيي" اليميني من جهة أخرى.

ويحظى الائتلاف الأخير بتأييد حزب الشعوب الديموقراطي (المناصر لقضايا الأكراد) الذي لم يقدم مرشحين لاسطنبول وأنقرة لتفادي تشتيت أصوات المعارضة.

وقسمت حملة هذه الانتخابات، الثامنة ضمن سلسلة مرهقة من الاستحقاقات منذ عام 2014، البلاد مرةً جديدة.

ويتهم إردوغان معارضيه بالارتباط بـ"الإرهاب". وفي سياق اتهامه أحد المعارضين بأنه يؤيد إيديولوجيا منفذ الهجوم ضد مسجدين في نيوزيلندا، عرض إردوغان مقطعاً من فيديو الاعتداء خلال لقاء انتخابي.

كذلك، افتقرت شروط الحملة الانتخابية إلى التوازن، إذ قامت المحطات التلفزيونية بنقل جميع خطابات إردوغان اليومية بكاملها، من دون أن تخصص كثيرا من الوقت لمعارضيه.

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